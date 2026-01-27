Donald Trump annonce 25% de droits de douane sur les produits sud-coréens

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 26 janvier via son réseau Truth Social l’augmentation des droits de douane sur certains produits en provenance de Corée du Sud, faisant passer des taxes initialement fixées à 15 % à un taux de 25 %. L’annonce vise notamment les automobiles, le bois de construction et les produits pharmaceutiques, et prend pour motif le retard, selon lui, de l’adoption par le Parlement sud-coréen de l’accord commercial conclu entre les deux pays.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a expliqué : « Dans la mesure où le Parlement coréen n’a pas adopté notre accord commercial historique, ce qui est leur prérogative, j’ai décidé d’augmenter les droits de douane sur les automobiles, le bois de construction, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques de 15 % à 25 %. » Le texte reprend la justification du président, qui met en avant le rythme d’adoption législative comme élément déclencheur de la mesure.

Le communiqué du président précise que l’augmentation s’applique à des « droits de douane réciproques », expression qui indique une mesure ciblée sur des catégories précises de produits échangés entre les deux pays. La liste citée par M. Trump comprend des secteurs à forte visibilité dans les échanges commerciaux, tels que l’automobile et la pharmacopée, ainsi que les matériaux de construction.

Contexte et portée annoncée de la décision

L’annonce intervient par le biais d’un message public et non via un communiqué officiel du ministère du Commerce ou par la publication d’un texte réglementaire immédiatement disponible. Dans son intervention publique, le président a qualifié l’accord de « historique » tout en imputant au Parlement sud-coréen la responsabilité du manque de ratification rapide.

La mesure, telle que présentée par Donald Trump, consiste en une hausse tarifaire uniforme pour les catégories visées, faisant passer le taux de 15 % à 25 %. L’emploi du terme « réciproques » laisse entendre que la modification cible des droits appliqués en miroir aux produits sud-coréens entrant sur le marché américain, mais le message présidentiel ne détaille pas l’étendue précise des nomenclatures douanières ni la date d’entrée en vigueur effective de l’augmentation.

Au-delà de la déclaration présidentielle, le passage d’un taux de 15 % à 25 % sur des catégories sensibles pourrait avoir des répercussions sur les flux commerciaux entre Washington et Séoul, en particulier pour les secteurs explicitement mentionnés. Le message public ne fournit pas d’informations supplémentaires sur des mesures d’accompagnement, d’éventuelles exemptions ou sur la procédure administrative retenue pour formaliser l’ordre tarifaire.

Le recours à Truth Social pour annoncer un changement tarifaire majeur illustre le choix de la présidence de privilégier une communication directe. À ce stade, aucun document officiel détaillant les codes produits affectés, le calendrier d’application ou la réaction des autorités sud-coréennes n’a été cité dans le message de M. Trump, qui limite sa justification au fait que le Parlement coréen n’a pas adopté l’accord commercial