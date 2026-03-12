Don Jazzy dévoile le profil de sa femme idéale

Invité du podcast Is This Seat Taken animé par Chinasa Anukam, le producteur nigérian Don Jazzy a détaillé les qualités qu’il recherche chez une partenaire. La star de l’Afrobeats a mis en avant l’excentricité, la douceur et son refus catégorique des relations marquées par le stress ou la violence.

Le célèbre producteur nigérian Don Jazzy, s’est confié sur la femme qui correspondrait à ses attentes lors d’une récente apparition dans le podcast Is This Seat Taken, animé par l’actrice Chinasa Anukam. Au cours de l’entretien, le patron du label Mavin Records a expliqué qu’il est attiré par des femmes au tempérament singulier, évoquant notamment une certaine excentricité comme premier critère. Selon lui, la douceur – aussi bien dans l’attitude que dans la personnalité – constitue également une qualité essentielle.

« Ma femme idéale, par ordre d’importance : avant tout, il faut être un peu excentrique. Je ne sais pas comment j’ai découvert ça, mais c’est le cas. » Le producteur de 43 ans a également insisté sur son rejet total de toute forme de tension ou de violence dans une relation. « Deuxièmement, il faut être doux, tant physiquement que mentalement. Parce que si tu me cries dessus, tu te trahis toi-même. Je n’aime pas le stress. Je ne tolère ni le stress ni la violence. »

Très clair sur ce point, l’artiste affirme qu’il préfère se retirer immédiatement dès qu’un comportement agressif apparaît. « Dès l’instant où tu tenteras d’être nonchalante ou violente, tu ne me reverras plus. Tu te rendras compte que tu te trahis toi-même », a-t-il déclaré. Dans une précédente interview rapportée par Daily Post Nigeria, Don Jazzy avait déjà confié être toujours célibataire. Il expliquait notamment cette situation par son investissement intense dans sa carrière musicale, un manque de discipline – selon ses propres mots – pour rester fidèle à une seule partenaire, ainsi que par sa volonté d’éviter de revivre l’échec de son précédent mariage.





