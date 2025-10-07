Bénin

Dogbo: trois présumés cybercriminels interpellés par la police

Dans le département du Couffo, à Dogbo, trois individus soupçonnés d’activités de cybercriminalité ont été arrêtés le vendredi 3 octobre 2025 par les agents du commissariat central.

Image d'illustration @Evantail.be
L’arrestation fait suite à une enquête déclenchée sur la base de renseignements fiables et de recoupements d’informations. Les mis en cause devraient être transférés à Cotonou pour être présentés devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Ce type d’opération s’inscrit dans la politique de lutte contre la cybercriminalité menée par les forces de l’ordre béninoises, visant à démanteler les réseaux d’arnaque en ligne qui continuent de sévir dans toutes les régions malgré la détermination des forces de l’ordre à enrayer le phénomène.

