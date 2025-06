Diplomatie : Ousmane Sonko en Chine pour renforcer les liens sino-sénégalais

- Publicité-

En visite officielle à Pékin ce vendredi 27 juin, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été reçu par le président chinois Xi Jinping, après un entretien préalable avec son homologue Li Qiang.

Ce déplacement symbolise une volonté affirmée de renforcer les relations diplomatiques et économiques entre Dakar et Pékin. Au cœur des discussions : l’appui de la Chine à la « Vision Sénégal 2050 », ambitieux plan de développement économique et social initié sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye.

En effet, les deux parties ont insisté sur une coopération fondée sur le respect mutuel, sans ingérence, ni conditionnalités idéologiques ou institutionnelles. Ousmane Sonko a salué les engagements pris par la Chine, notamment en matière de soutien aux pôles de développement actuellement en structuration au Sénégal, dans le cadre de partenariats ciblés avec certaines provinces chinoises.

Durant son séjour, le chef du gouvernement sénégalais s’est également rendu au mausolée de Mao Zedong et au centre de démonstration d’Huawei, partenaire stratégique du Sénégal dans le cadre du New Deal technologique, le projet national de transformation numérique. Il a par ailleurs rencontré plusieurs hauts responsables chinois, dont Chen Xiaodong, président de l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), ainsi que des représentants d’Eximbank et de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC).