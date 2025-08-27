Diplomatie : depuis Paris, Emmanuel Macron et Diomaye Faye renforcent la coopération bilatérale

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu mercredi 27 août 2025 par le président français Emmanuel Macron à l’Élysée pour un petit-déjeuner de travail consacré à la coopération bilatérale.

Cette rencontre intervient quelques semaines après la restitution par la France de plusieurs emprises militaires stratégiques au Sénégal et à l’issue du séjour de M. Faye au Japon dans le cadre de la TICAD 9. « Ce petit-déjeuner nous a permis de passer en revue nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer nos liens dans l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité », a déclaré M. Diomaye Faye.

La revue de cette coopération sera également à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, prévu à Dakar cette année. Cette rencontre s’inscrit dans une longue tradition d’échanges entre Paris et Dakar, notamment à travers les séminaires intergouvernementaux, organisés régulièrement depuis 2022.

De plus, elle suit la visite de reconnaissance effectuée en juillet par le président sénégalais sur les emprises militaires restituées par la France, désormais « pleinement sous souveraineté sénégalaise ».

Sur le plan économique, la France demeure le principal fournisseur et investisseur au Sénégal, avec 12 % des parts de marché des biens et 17 % des investissements étrangers. La coopération culturelle et scientifique reste aussi dynamique, avec l’Institut français, deux Alliances françaises et un réseau de 18 établissements scolaires.

Dans le domaine de la sécurité, les deux pays poursuivent leurs formations croisées, échanges d’officiers et exercices conjoints, incluant la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cette rencontre à l’Élysée illustre la volonté des deux pays de consolider un partenariat stratégique et multiforme, fondé sur la souveraineté, le respect mutuel et la coopération dans tous les secteurs clés.