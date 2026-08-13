Côte d’Ivoire : Montage mobilise 75 millions de dollars pour accélérer le développement de Didiévi

Le groupe canadien Montage Gold a obtenu un prêt de 75 millions de dollars pour financer le développement du projet aurifère de Didiévi, en Côte d’Ivoire. L’opération intervient quelques mois après la finalisation du rachat d’African Gold et confirme l’intention du groupe de faire de cet actif son prochain projet minier dans le pays.

Dans son rapport opérationnel publié le 11 août, Montage Gold indique avoir contracté ce financement afin de soutenir ses plans de développement à Didiévi. Le groupe n’a pas communiqué, dans les informations disponibles, les conditions du prêt ni l’identité du prêteur.

Le projet est situé en Côte d’Ivoire, où Montage Gold a renforcé sa présence après la finalisation, en avril, de l’acquisition d’African Gold. Cette opération a permis au groupe canadien d’accroître son portefeuille d’actifs aurifères dans le pays, autour notamment de Didiévi.

Montage Gold présente désormais ce projet comme la prochaine étape de son développement minier ivoirien. Le financement de 75 millions de dollars doit permettre de poursuivre les travaux nécessaires à l’avancement de l’actif, sans que le calendrier précis de sa mise en production ait encore été annoncé.

Le groupe ne précise pas non plus, dans les éléments disponibles, la répartition exacte des fonds entre les études, l’exploration, les infrastructures et les autres dépenses liées au développement du projet. Les prochaines étapes dépendront notamment des résultats des travaux techniques et des autorisations requises.