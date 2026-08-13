Bénin

Bénin: liste complète des admis au concours d’entrée au Prytanée militaire et Lycée militaire des jeunes filles

Les résultats du concours d’entrée au Prytanée militaire de Bembèrèkè (PMB) et au Lycée militaire des jeunes filles (LMJF) de Natitingou, au titre de la session de juillet 2026, sont officiellement disponibles.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
0 vues
Concours
Concours
4 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les listes publiées sous réserve de vérifications retiennent 36 candidats admis pour le Prytanée militaire de Bembèrèkè et 36 candidates pour le Lycée militaire des jeunes filles. Les candidats ayant pris part aux épreuves sont invités à consulter les tableaux récapitulatifs ci-dessous pour vérifier leur statut.

Les admis devront se conformer aux instructions et formalités administratives ultérieures communiquées par les autorités militaires et ministérielles.

Liste complète des admis

Prytanée Militaire de Bembèrèkè (Garçons)

  1. ADANDE Sèdjro Euphrem — Moyenne : 19,17 | Rang : 1er
  2. AKOIDO Ebénézer Israël — Moyenne : 19,17 | Rang : 1er
  3. KOUTANGNI Alec Rudy Tognidé — Moyenne : 18,83 | Rang : 3e
  4. LOKOSSOU Malick Sosthène — Moyenne : 18,75 | Rang : 4e
  5. HOUNDEFFO Enzo Andrew Dègnon — Moyenne : 18,50 | Rang : 5e
  6. ANDO Sènan Farel Melkys Mike — Moyenne : 18,50 | Rang : 5e
  7. CHABI KINA Amos — Moyenne : 18,50 | Rang : 5e
  8. WANGNANNON Mahugnon Baruch Mario Arnold — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
  9. KODJA Esdras Oréoluwa Abiola Jésutondji — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
  10. TCHAGBE Nonhouègnon Herbert Brutus — Moyenne : 18,17 | Rang : 11e
  11. KINGBO Ange-Marie Chadrack — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
  12. N MAHA CHABI Piédi Wesly — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
  13. HOLOU Gbètondji Melchior Trésor — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
  14. ATTINGLI Corneille Gbedolo — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
  15. SODOKIN Sertus — Moyenne : 18,00 | Rang : 13e
  16. LODEDJI Michael — Moyenne : 17,92 | Rang : 20e
  17. ADANDEDJAN Fenou Yan-Evan — Moyenne : 17,92 | Rang : 20e
  18. TOGNON Sourougnon Frieden Ismai — Moyenne : 17,83 | Rang : 24e
  19. AKAKPO Arnold Rachad — Moyenne : 17,67 | Rang : 29e
  20. AHOUANDJINOU Yao Daniel — Moyenne : 17,58 | Rang : 31e
  21. BONI KOTO Trésor Eresnel — Moyenne : 17,58 | Rang : 31e
  22. M’PO N’KOUEI Yèssantidoni Aymar — Moyenne : 17,33 | Rang : 37e
  23. DOSSOU-KPEVI Dona Christbon Dedieu — Moyenne : 17,17 | Rang : 46e
  24. HOUESSOU Auguste Sosthène Fernand — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
  25. KPOSSOU Bidossessi Adébabor Exaucé — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
  26. EGBLEKADJA Tchégnon Max Loïc — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
  27. HOUNDOLO Spéro Mendel Oloyédé Barack — Moyenne : 17,08 | Rang : 53e
  28. OROU PETE Hadi — Moyenne : 16,92 | Rang : 67e
  29. FRANCISCO Freddy — Moyenne : 16,83 | Rang : 72e
  30. KOROGONE Chakour Orou Yérima Enzo — Moyenne : 16,75 | Rang : 77e
  31. LABO FRANÇOIS Bio Esdras — Moyenne : 16,75 | Rang : 77e
  32. HAMA Farid — Moyenne : 16,50 | Rang : 94e
  33. ALASSANI Akpé Kayodé Nathanaël — Moyenne : 16,42 | Rang : 98e
  34. OLALIYI Ola Mahouzèmidaga Sem-Amour — Moyenne : 16,33 | Rang : 102e
  35. AGOSSOU Mathys Fênou Djidéhou — Moyenne : 16,08 | Rang : 113e
  36. DANKLOUFEYE Patokitom Aimé Miguel — Moyenne : 15,75 | Rang : 132e

Lycée Militaire des Jeunes Filles (Filles)

  1. OBOSSOU Edna Brunelle Iyabo — Moyenne : 19,17 | Rang : 1re
  2. KPAKATIA S. Nalatou — Moyenne : 18,75 | Rang : 2e
  3. AGBOTOUN Colombe Picyre Salomé Sika — Moyenne : 18,67 | Rang : 3e
  4. LABOUDA Mahrath Reme Gwladys Sélam — Moyenne : 18,50 | Rang : 4e
  5. KOUNOUDJI Venicia — Moyenne : 18,50 | Rang : 4e
  6. DEGAN Stacy Mariana Yélian — Moyenne : 18,50 | Rang : 4e
  7. SOHOUDE Juan BamIoe — Moyenne : 18,42 | Rang : 7e
  8. YEHOUESSI Margarita Dora — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
  9. LOKO Fênou Christine Stephie — Moyenne : 18,33 | Rang : 8e
  10. DANDJESSO Ahouéfa Cybelle Heureuse — Moyenne : 18,25 | Rang : 10e
  11. HOUNGUE Mahoussi Immaculée Lena — Moyenne : 18,25 | Rang : 10e
  12. KPINSO Merry Prudence Fifamè — Moyenne : 18,17 | Rang : 12e
  13. HOUNSOU AWAYA Monique Sênanmi Ikhlas — Moyenne : 18,17 | Rang : 12e
  14. AKPATCHEMEY Fifadé Anaïs Emmanuella — Moyenne : 18,08 | Rang : 14e
  15. ISSIAKOU Folakemi Haadyah — Moyenne : 17,92 | Rang : 15e
  16. N’SERME N’Nafa Isis — Moyenne : 17,83 | Rang : 16e
  17. BOKO N’moloullah — Moyenne : 17,75 | Rang : 17e
  18. KARL Norah Mercy — Moyenne : 17,58 | Rang : 18e
  19. KLELE Mehouli Adbeala Dhelia — Moyenne : 17,58 | Rang : 21e
  20. FANDU Schékinah — Moyenne : 17,58 | Rang : 21e
  21. DASSI Okpè Ange Urielle — Moyenne : 17,50 | Rang : 21e
  22. HOUNGUE Dalias Freyole — Moyenne : 17,50 | Rang : 21e
  23. GOUNOU KORA Grenki Amirath — Moyenne : 17,33 | Rang : 26e
  24. ELEGBEDE Temilole Civistine — Moyenne : 17,17 | Rang : 32e
  25. VODOUNOU Jokébed Dènonché Segun — Moyenne : 17,08 | Rang : 34e
  26. HOUNTON Sèmtivo Otsara Oviella — Moyenne : 16,92 | Rang : 38e
  27. WOROU Aïcha Eydokpé Myriam — Moyenne : 16,92 | Rang : 38e
  28. DOSSOU Mercy Ariella Kafoui — Moyenne : 16,92 | Rang : 38e
  29. ABDOULAYE Maziyath — Moyenne : 16,83 | Rang : 43e
  30. ISSIFOU Badia Karaza Koumbarko — Moyenne : 16,67 | Rang : 47e
  31. ABDOULAYE Aaliyah — Moyenne : 16,33 | Rang : 61e
  32. DAOUDA Koubourath Gnon Exaucée — Moyenne : 16,17 | Rang : 68e
  33. OKE Mahoudro Merveille Happyness — Moyenne : 16,08 | Rang : 73e
  34. ABDOULAYE Machkourath Gnon — Moyenne : 15,92 | Rang : 87e
  35. ZANNOU Fifamè Marie-Flora — Moyenne : 15,67 | Rang : 102e
  36. KPOVIHOUEDE Gbèmisola Pénielle — Moyenne : 15,25 | Rang : 123e

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
09:06 Société : Bénin: liste complète des admis au concours d’entrée au Prytanée militaire et Lycée militaire des jeunes filles
08:45 Célébrité : Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : baiser torride en maillot de bain pendant leurs vacances
09:06 Bénin: liste complète des admis au concours d’entrée au Prytanée militaire et Lycée militaire des jeunes filles