CAN féminine 2026 : le Cameroun élimine le Maroc et rejoint le Malawi en finale

Le Cameroun s’est qualifié pour la finale de la CAN féminine 2026 en éliminant le Maroc, pays hôte, aux tirs au but (0-0, 3-1), mercredi 12 août. Les Lionnes indomptables affronteront le Malawi, vainqueur de l’Algérie (3-1), dimanche 16 août pour le titre continental.

Après deux finales perdues consécutivement, le Maroc ne disputera pas la dernière rencontre de la compétition à domicile. Les Marocaines ont pourtant eu une occasion décisive à la 118e minute, mais Fatima Tagnaout a manqué le penalty qui aurait pu leur offrir la qualification, à deux minutes de la fin des prolongations.

Le Cameroun a ensuite fait la différence lors de la séance de tirs au but. La gardienne Michaely Bihina a été l’héroïne de la soirée en arrêtant le penalty marocain dans le jeu, puis trois tentatives lors de la séance décisive. Maéva Nyadjou a inscrit le tir qui a définitivement envoyé les Camerounaises en finale.

Le Cameroun retrouve la finale après quatre éditions

Les Camerounaises ont longtemps buté sur une équipe marocaine moins dominante qu’attendu, mais suffisamment solide pour maintenir le score nul jusqu’au terme des prolongations. Les Lionnes de l’Atlas avaient déjà remporté leurs deux précédentes demi-finales de CAN à l’issue d’une séance de tirs au but.

Le Cameroun, de son côté, abordait cette épreuve avec un lourd passif. Les sélectionnées camerounaises avaient perdu leurs trois précédentes séances de tirs au but en Coupe d’Afrique des nations, en 1998, 2008 et 2018. Elles ont cette fois inversé la tendance pour atteindre leur quatrième finale, après celles de 2004, 2014 et 2016.

Le Cameroun avait auparavant éliminé le Nigeria, tenant du titre, en quarts de finale. Il tentera désormais de décrocher un nouveau sacre continental face au Malawi, qui disputera la première finale de CAN féminine de son histoire après avoir écarté l’Algérie (3-1).

La finale est programmée dimanche 16 août. Pour le Maroc, cette élimination prive le pays d’une nouvelle finale continentale à domicile, quelques mois après la finale de la CAN masculine.