Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : baiser torride en maillot de bain pendant leurs vacances

Le jeudi 13 août 2026, le magazine Paris Match dévoile une couverture estivale mettant en lumière deux personnalités aux trajectoires médiatiques et politiques majeures : Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Immortalisés dans une scène intime au cœur de la Méditerranée, ils apparaissent en train de s’embrasser dans l’eau, offrant une image rare et chaleureuse de leur relation, loin des projecteurs et des débats. Ce cliché s’inscrit alors que la rentrée s’annonce particulièrement chargée pour les deux figures, confrontées à des enjeux professionnels et personnels délicats.

Ce cliché, capté lors de leurs vacances sur l’île de Beauté, montre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann dans un moment de détente partagé, en maillot de bain, échangeant un baiser. L’émotion, révélée par Paris Match, souligne une trêve dans leurs engagements respectifs, entre interviews politiques et débats télévisés.

Alors que ce couple partage sa vie depuis plusieurs années, ils se préparent à affronter une période complexe. Léa Salamé, journaliste majeure de France 2, et Raphaël Glucksmann, homme politique, semblent ainsi profiter d’une pause estivale sur les plages corses avant d’entamer une rentrée potentiellement mouvementée.

Un contexte professionnel sous tension et des enjeux déontologiques

Léa Salamé, figure emblématique du journalisme politique, est reconnue pour ses nombreuses contributions, notamment à l’émission On n’est pas couché sur France 2, puis dans les programmes Vous avez la parole, On est en direct et Quelle époque !. Aujourd’hui, elle se trouve au centre d’une question de déontologie professionnelle liée à l’engagement politique de son compagnon.

En effet, Raphaël Glucksmann a confirmé son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Cette perspective ravive les interrogations sur un possible conflit d’intérêts, une problématique déjà évoquée en début d’année 2026. À ce sujet, Léa Salamé a déclaré devant une commission d’enquête parlementaire qu’elle s’éloignerait de ses fonctions à l’antenne si Raphaël Glucksmann officialisait sa candidature.

Le concerné lui-même s’est exprimé sur cette situation, promettant que toute décision serait prise avec transparence dans l’éventualité de sa participation à la course présidentielle. Cette situation rappelle une précédente période en 2019, lorsque, confrontée à la campagne européenne de son compagnon, la journaliste s’était retirée temporairement de ses émissions politiques afin d’écarter toute suspicion de partialité.

À l’approche d’une rentrée promettant d’être particulièrement intense, l’incertitude demeure quant à l’avenir professionnel de Léa Salamé au 20 heures de France 2. Aucun choix définitif n’a jusqu’ici été communiqué, témoignant d’une situation encore en cours d’examen au sein de la rédaction et des instances concernées.

Ce contexte souligne la complexité qu’implique la cohabitation entre vie privée et engagements publics, notamment lorsqu’ils sont étroitement imbriqués. Dans cette attente, le couple profite pleinement de son séjour en Corse, traduisant ainsi cette parenthèse de calme avant la tourmente politique et médiatique qui s’annonce.