Cotonou: réorganisation temporaire de la circulation sur l’avenue Jean-Paul II du 14 au 22 août 2026

​En raison de travaux de réhabilitation de la chaussée située en face de la Cité ministérielle, la circulation sera temporairement réorganisée sur l’avenue Jean-Paul II à Cotonou, du vendredi 14 au samedi 22 août 2026.

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT), maître d’ouvrage délégué du projet de réhabilitation des voies d’accès et de traversées de Cotonou (ATC), prévient que le trafic reliant l’avenue au Tribunal de première instance subira des perturbations et des déviations à partir du Carrefour du Trésor.

​Deviations et itinéraires alternatifs mis en place :

​ Du Carrefour du Trésor vers le Tribunal de première instance : les usagers doivent emprunter la rue située derrière l’ex-ministère de l’Agriculture, passer par la Poste de Cadjèhoun, rejoindre la Place du Souvenir, puis poursuivre par la rue SUNU Assurance jusqu’au Carrefour Tribunal.

les usagers doivent emprunter la rue située derrière l’ex-ministère de l’Agriculture, passer par la Poste de Cadjèhoun, rejoindre la Place du Souvenir, puis poursuivre par la rue SUNU Assurance jusqu’au Carrefour Tribunal. ​Du Carrefour Tribunal vers la SRTB (trajet inverse) : Le parcours recommandé invite à passer par le Carrefour Cadjèhoun et la Poste de Cadjèhoun pour déboucher sur le Carrefour du Trésor.

​Les automobilistes et usagers de la route sont invités à respecter la signalisation temporaire installée sur le périmètre durant toute la période du chantier.