Deva Cassel, fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, a passé un cap avec sa moitié

Deva Cassel, fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, s’est exprimée dans Vanity Fair sur sa relation avec l’acteur Saul Nanni, révélant qu’ils sont ensemble depuis environ deux ans et demi et que leur histoire s’est construite progressivement après une première rencontre sur le tournage de la série Netflix Le Guépard.

Interrogée par le magazine, la jeune actrice et mannequin explique que la romance n’est pas née d’un coup de foudre mais d’une amitié devenue sentiment avec le temps. « Ce n’était pas un coup de foudre, on a appris à se connaître petit à petit », confie-t-elle, précisant que la distance liée aux obligations professionnelles a joué un rôle dans la prise de conscience de leurs sentiments.

Le point de départ de cette relation est le plateau de tournage de Le Guépard, en Sicile, où Deva Cassel et Saul Nanni ont d’abord été collègues. Durant la production, Saul est parti tourner des scènes de son côté, et à son retour Deva a réalisé l’importance de sa présence dans sa vie : « À son retour, j’ai réalisé à quel point il m’avait manqué », rapporte-t-elle.

Rencontre avec les parents et héritage familial

Depuis, le couple a franchi des étapes, dont une rencontre officielle avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Deva raconte que la présentation de son compagnon à ses parents s’est déroulée favorablement : « Cela s’est super bien passé, vraiment », dit-elle, ajoutant, satisfaite, « Je ne pouvais pas demander mieux ».

Dans l’entretien, Deva Cassel aborde également l’influence de ses parents sur sa manière d’envisager sa vie privée et sa carrière. Elle souligne que Monica Bellucci et Vincent Cassel lui ont transmis la distinction entre la vie d’artiste et la personne, une leçon qui lui a permis de tracer sa propre voie malgré la notoriété familiale.

La jeune actrice insiste sur le fait qu’avoir des parents célèbres n’a pas dicté ses choix personnels. Selon elle, la célébrité des deux comédiens représentait avant tout un métier qui assurait la vie familiale et non un modèle unique pour définir son existence : « Ils nous ont appris la différence entre l’artiste et la personne. Certes, ils étaient célèbres. Mais pour moi, ils faisaient juste un métier qui nous permettait de bien vivre. C’était ma normalité », explique-t-elle.

Deva Cassel, dont la carrière démarre dans le cinéma et le mannequinat, présente dans cet échange une image d’une relation devenue stable et d’un cheminement personnel influencé par une éducation qui privilégie l’autonomie et la séparation entre vie publique et vie privée.