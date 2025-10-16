Deux ressortissants présumés tués par une frappe américaine : Trinité-et-Tobago lance une enquête au large du Venezuela

En Brève

La police de Trinité-et-Tobago a annoncé enquêter sur la possible présence de deux ressortissants trinidadiens parmi les six personnes tuées lors de la frappe américaine visant un bateau de narcotrafiquants présumés, annoncée mardi 14 octobre par le président américain Donald Trump. Un policier contacté par l’AFP a indiqué que des habitants du village de Las Cuevas, au nord de l’île de Trinité, avaient signalé la présence présumée de deux Trinidadiens à bord de l’embarcation ; les autorités enquêtent toutefois et ne peuvent à ce stade confirmer la véracité de ces informations.

