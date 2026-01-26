Deux Norvégiens inculpés à Oslo pour corruption après un versement présumé de 25 millions de dollars au président Sassou-Nguesso

Le 26 janvier 2026, Økokrim, l’unité centrale norvégienne de lutte contre la criminalité économique et environnementale, a annoncé l’inculpation de deux citoyens norvégiens et d’une filiale du groupe pétrolier Petronor pour le versement d’environ 25 millions de dollars à Denis Sassou-Nguesso et à des membres de sa famille, en lien avec l’obtention de parts dans des licences pétrolières en République du Congo (Congo-Brazzaville). Les autorités norvégiennes affirment que ces paiements ont commencé en 2016 et ont été réalisés parallèlement aux démarches visant à acquérir des intérêts dans des permis d’exploitation.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans son communiqué, Økokrim précise que l’acte d’accusation porte sur des « pots-de-vin » versés en République du Congo et lie explicitement ces versements au président et à des proches parents. La procureure en charge du dossier, Marianne Djupesland, a indiqué que deux citoyens norvégiens sont poursuivis pour « corruption grave » et pour des « violations graves de la comptabilité », tandis que l’entreprise pour laquelle ils agissaient fait l’objet d’une inculpation pour « corruption grave ». Ces qualifications traduisent, selon l’unité, la gravité et l’organisation apparente des faits reprochés.

Les faits retenus par les enquêteurs portent sur une période démarrant en 2016, au cours de laquelle des échanges financiers auraient coïncidé avec des demandes et l’obtention de participations dans des licences pétrolières au Congo-Brazzaville. Økokrim souligne que l’instruction met en relation directe les paiements incriminés avec des membres de la famille du chef de l’État congolais, sans pour autant détailler dans son communiqué la nature exacte des mécanismes utilisés pour transférer les fonds.

Réactions et éléments de contexte

Petronor, groupe pétrolier norvégien dont une filiale est visée par l’acte d’accusation, a « contesté catégoriquement l’acte d’accusation », a indiqué Økokrim dans son texte. Le groupe n’a pas été cité dans le détail des éléments fournis par l’unité, mais la contestation publique signale un désaccord ferme avec l’analyse pénale des autorités norvégiennes. Les deux citoyens norvégiens mis en cause ont, pour leur part, nié les allégations portées contre eux.

Økokrim est l’organe spécialisé en Norvège pour la poursuite des crimes économiques et environnementaux complexes. Son intervention dans ce dossier s’inscrit dans un cadre juridique visant à poursuivre des opérations transnationales présumées de corruption qui impliquent à la fois des personnes physiques et des acteurs économiques. Le communiqué publié le 26 janvier 2026 reprend les accusations principales mais ne fournit pas d’éléments supplémentaires sur les pièces à conviction, les montants détaillés par bénéficiaire ou les dates précises des transactions incriminées.

Le dossier met également en lumière les enjeux de transparence dans le secteur pétrolier international, où l’octroi de licences et la participation de sociétés étrangères soulèvent régulièrement des questions de gouvernance et de conformité. Økokrim indique avoir émis un acte d’accusation concernant des versements de pots-de-vin en République du Congo à partir de 2016, et précise que ces versements ont été effectués parallèlement à la demande et à l’obtention par les personnes mises en accusation d’une part dans des licences pétrolières dans le pays. Les pots-de-vin mentionnés dans l’acte d’accusation sont liés au président du Congo et à des membres de sa famille proche. Petronor a contesté catégoriquement l’acte d’accusation, tandis que les deux Norvégiens inculpés ont nié les accusations portant sur la corruption grave et les violations graves de la comptabilité.