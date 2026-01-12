Deux cargos attaqués en mer Noire : l’Ukraine accuse la Russie
Lundi 12 janvier, l’Ukraine a accusé la Russie d’avoir attaqué au moyen de drones deux cargos battant pavillon du Panama et de Saint-Marin, présents à proximité d’un port ukrainien de la mer Noire, attaque qui a fait un blessé. Sur Telegram, le vice-Premier ministre Oleksiï Kouleba a dénoncé «La Russie attaque à nouveau des navires civils», précisant que l’un des cargos attendait d’être chargé pour transporter de l’huile végétale et que l’autre quittait le port avec une cargaison de maïs.
