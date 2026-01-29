Des militaires et des policiers jurent loyauté à la présidente par intérim du Venezuela

Caracas, mercredi 28 janvier 2026 — Les forces armées et la police du Venezuela ont prêté serment de « loyauté et soumission absolue » à Delcy Rodríguez, nommée présidente par intérim, lors d’une cérémonie militaire tenue au Fuerte Tiuna, vaste complexe caserne de la capitale. La remise symbolique du bâton de commandement par le ministre de la Défense a été au cœur d’un acte officiel fortement encadré par les autorités.

Lors de la cérémonie, Vladimir Padrino, ministre de la Défense, a prononcé la formule de fidélité avant de remettre à Delcy Rodríguez le bâton censé représenter le commandement en chef des armées. Selon le compte rendu officiel, la proclamation de loyauté a été accueillie par les hauts responsables militaires présents sur le site.

Le ministre de l’Intérieur, Diosdado Cabello, a également exprimé son allégeance à la présidente par intérim au nom des forces de police. Les déclarations publiques des deux ministres ont souligné l’unité affichée entre l’appareil sécuritaire et la direction politique temporaire.

Déroulé et portée institutionnelle de la cérémonie

La remise du bâton est une formalité solennelle qui, dans la tradition militaire vénézuélienne, symbolise la transmission du pouvoir exécutif au commandement des forces armées. Vladimir Padrino, figure clé du ministère de la Défense, a pris part à l’acte protocolaire en présence d’officiers supérieurs et de responsables de la sécurité intérieure.

Les témoins présents ont rapporté une succession de discours au ton institutionnel, centrés sur la fidélité aux institutions et la continuité des fonctions régaliennes. Les allocutions officielles n’ont pas divulgué de changements immédiats ni d’orientations stratégiques nouvelles : l’accent a été mis sur la loyauté formelle à l’égard de la présidente par intérim.

Le choix du Fuerte Tiuna pour organiser la cérémonie correspond à la tradition d’utiliser ce site, qui concentre des unités militaires et des infrastructures stratégiques à Caracas. Dans le déroulé rapporté par les autorités, cet emplacement a été présenté comme le lieu où s’est déroulée une série d’événements récents, y compris, selon certaines déclarations publiques citées pendant la cérémonie, l’arrestation du président Nicolás Maduro le 3 janvier par des forces étrangères — une information présentée sous forme d’allégation au cours des prises de parole.

Les responsables ont veillé à formaliser la posture institutionnelle sur le plan des forces de sécurité : serment collectif, remise du symbole du commandement et déclarations publiques. Aucun calendrier de transition, texte légal supplémentaire ou précision sur la durée de l’intérim n’a été diffusé au moment de la cérémonie.

Sur le plan protocolaire, la nomination d’une présidente par intérim et la loyauté proclamée par les corps armés et policiers constituent les éléments factuels explicités lors de l’événement. Le bâton du commandement a été remis à Delcy Rodríguez.