Décès soudain de Chuck Norris à 86 ans

Chuck Norris est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé sa famille sur Instagram le vendredi 20 mars 2026. L’annonce intervient quelques heures après son hospitalisation d’urgence, jeudi 19 mars, à Kauai, Hawaï, et a immédiatement suscité une vive émotion parmi les fans et professionnels du cinéma d’action à travers le monde.

Selon le communiqué familial publié sur le réseau social, l’acteur et artiste martial est mort « entouré des siens », sans que la famille ne précise les circonstances médicales exactes de sa disparition. Les proches avaient, la veille, indiqué que Chuck Norris était de « bonne humeur » et restait actif, des éléments qui ont rendu la nouvelle d’autant plus surprenante pour ceux qui le fréquentaient et le suivaient.

Des témoignages rapportent que l’ancien champion de karaté continuait de s’entraîner à Kauai la veille de son admission à l’hôpital. Révéré pour sa longévité physique et son image de combattant inébranlable, Chuck Norris avait conservé une présence régulière dans l’univers des arts martiaux et du divertissement jusque dans ses dernières années.

Une carrière d’acteur et une image populaire durable

Figure emblématique des années 1980 et 1990, Chuck Norris s’est imposé par des rôles dans des films d’action avant de connaître une reconnaissance mondiale grâce à la série télévisée Walker, Texas Ranger, qui a largement contribué à asseoir son statut d’icône. Son parcours mêlait compétition martiale et carrière à l’écran, consolidant une image de juste inflexible et d’homme de discipline.

Au-delà de ses films et de la série, l’acteur est entré dans la culture populaire contemporaine à travers les « Chuck Norris facts », un phénomène d’humour en ligne qui exagérait sa force et son invincibilité et qui a contribué à diffuser son nom auprès de nouvelles générations. Ces mèmes ont prolongé sa visibilité bien au-delà du public traditionnel du cinéma d’action.

La famille, dans son message sur Instagram, a voulu rappeler l’homme derrière la figure publique : « Aux yeux du monde, il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un époux dévoué, un père et grand-père aimant », écrivent ses proches, insistant sur les aspects privés de sa vie et sur les liens familiaux qui l’entouraient au moment de son décès.

Le communiqué ajoute que Chuck Norris « a vécu sa vie avec foi, détermination et un engagement indéfectible envers les personnes qu’il aimait ».