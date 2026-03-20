Décès d’Isabelle Mergault à 67 ans, sociétaire des Grosses Têtes

Isabelle Mergault, comédienne, réalisatrice et humoriste française, est décédée le vendredi 20 mars 2026 au matin à l’âge de 67 ans des suites d’un cancer, a annoncé sa famille. Figure reconnaissable du paysage audiovisuel et théâtral, elle était notamment connue pour son rôle de sociétaire dans l’émission Les Grosses Têtes sur RTL et pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Je vous trouve très beau, récompensé par le César du meilleur premier film.

Dans un communiqué empreint d’émotion, les siens ont salué « le courage » avec lequel elle s’était battue ces derniers mois et ont précisé que la comédienne avait mené cette lutte en silence depuis plusieurs années. L’annonce a rapidement été relayée par les médias et suscite de nombreuses réactions au sein du monde du spectacle.

Isabelle Mergault laisse derrière elle une carrière plurielle, marquée par un humour direct, une parole franche et une voix immédiatement identifiable. Autrice, actrice et réalisatrice, elle s’était imposée par une liberté de ton et une présence qui lui avaient valu l’affection du public.

Une voix emblématique des Grosses Têtes

Ces dernières années, Isabelle Mergault était l’une des sociétaires les plus appréciées de l’émission Les Grosses Têtes, diffusée sur RTL et animée par Laurent Ruquier. Sa spontanéité, son franc-parler et son sens de la répartie en faisaient une intervenante incontournable, au sein d’une équipe où la complicité avec l’animateur était régulièrement mise en avant par les auditeurs et les chroniqueurs.

Sa carrière au théâtre s’est développée parallèlement à son activité radiophonique. Elle a joué dans plusieurs pièces signées par Laurent Ruquier avant de se consacrer à l’écriture dramatique. En tant qu’autrice, elle a signé plusieurs textes présentés au public, parmi lesquels L’Amour sur un plateau (2011), La Raison d’Aymé et Elle & Lui, des œuvres qui reflètent, selon ses propos publics et les retours critiques, un ton direct, souvent impertinent et chargé d’humanité.

À l’écran, son parcours commence dans les années 1980 avec des rôles secondaires dans des comédies populaires. Sa dyslalie, trouble de l’élocution affectant sa prononciation des sons « ch » et « j », est devenue au fil du temps une caractéristique de son jeu et une partie de son identité comique, renforçant sa singularité auprès du public.

En 1991, elle apparaît pour la dernière fois au cinéma dans Les Clés du paradis, réalisé par Philippe de Broca. Par la suite, Isabelle Mergault opère un virage professionnel vers l’écriture et la réalisation. En 2006, elle signe son premier long métrage, Je vous trouve très beau, qui rencontre un succès important et lui vaut notamment le César du meilleur premier film.

La famille a précisé que la comédienne s’était éteinte dans la matinée du 20 mars 2026, après avoir combattu le cancer dont elle souffrait depuis plusieurs années.