Décès de Robert Carradine, acteur de Lizzie McGuire

Robert Carradine, l’acteur connu pour son rôle de Sam McGuire dans la série Lizzie McGuire, est décédé à l’âge de 71 ans. Selon l’annonce de sa famille relayée par Deadline, il s’est donné la mort après un long combat contre un trouble bipolaire qui durait depuis plus de vingt ans, information confirmée par ses proches.

La famille de l’acteur a publié une déclaration citée par le média américain dans laquelle elle rend hommage à « leur père, grand-père, oncle et frère bien-aimé, Robert Carradine ». Dans ce texte, ses proches saluent le courage dont il a fait preuve face à la maladie et expriment l’espoir que son parcours contribue à sensibiliser le public et à réduire la stigmatisation autour des maladies mentales. Ils demandent également que son intimité soit respectée en cette période de deuil.

Le communiqué précise que Carradine était atteint de troubles bipolaires depuis près de vingt ans. Le trouble bipolaire est un trouble de l’humeur caractérisé par des épisodes de dépression et des épisodes d’excitation ou d’euphorie (maniaques ou hypomaniaques) qui peuvent altérer le fonctionnement quotidien ; la famille a souligné la ténacité et le courage du comédien face à cette pathologie.

Hommages et réactions

Les réactions se sont multipliées depuis l’annonce du décès. Hilary Duff, qui incarnait Lizzie McGuire dans la série diffusée au début des années 2000 et dont Carradine tenait le rôle du père à l’écran, a publié un message sur son compte Instagram. Elle écrit éprouver une profonde tristesse en apprenant la nouvelle et se dit reconnaissante de la chaleur et du soutien que la « famille McGuire » représentait pour elle pendant le tournage.

Dans son post, Hilary Duff évoque la difficulté d’accepter la disparition d’un « vieil ami » et dit que son cœur se serre pour Robert Carradine, sa famille et tous ceux qui l’aimaient. Le message a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles des hommages de fans de la série et d’anciens collègues.

Robert Carradine était identifié par le public comme l’interprète de Sam McGuire, le père de l’héroïne, un rôle qui a marqué une génération de téléspectateurs. La série, populaire au début des années 2000, a contribué à rendre la famille McGuire familière au grand public, et le décès de l’acteur a ravivé de nombreux témoignages de reconnaissance pour sa carrière et son rôle paternel à l’écran.

Dans leur communiqué, les proches de l’acteur insistent sur le souhait que son histoire participe à une meilleure compréhension des troubles mentaux et demandent le respect de leur intimité pendant le deuil. La déclaration a été rendue publique via Deadline et relayée par plusieurs médias internationaux.