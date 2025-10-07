Décès de Bruno Didavi, membre du comité exécutif de la fédération béninoise de football

Le monde du football béninois est en deuil. Bruno Didavi, vice-président de la Fédération béninoise de football (FBF) et membre influent de son comité exécutif, est décédé ce 7 octobre 2025. La nouvelle a été confirmée par plusieurs médias sportifs nationaux.

Didavi était une figure reconnue dans l’administration du football au Bénin, notamment pour son engagement dans les instances dirigeantes de la FBF. Il occupait le poste de vice-président aux côtés de Louis-Philippe Houndégnon, comme le confirme la structure organisationnelle de la fédération.

La Fédération béninoise de football n’a pas encore publié de communiqué officiel détaillé au moment où cet article est rédigé. Toutefois, les réactions de la communauté sportive, des dirigeants et des acteurs du football national sont attendues dans les heures à venir.

Le décès de Bruno Didavi laisse un vide dans le comité exécutif de la FBF, à un moment où le football national fait face à des enjeux de structuration, de compétitivité et de gestion interne.