Décès à 62 ans de Béatrice Ardisson, ex-femme de Thierry Ardisson, des suites d’un cancer

Béatrice Ardisson, musicienne, illustratrice sonore et DJ, est décédée le mercredi 18 février à l’âge de 62 ans des suites d’un cancer, a annoncé un communiqué transmis à l’AFP. Ex-épouse de l’animateur Thierry Ardisson, elle laisse derrière elle trois enfants et une carrière marquée par des compilations à succès et la création d’ambiances musicales pour des lieux prestigieux en France et à l’étranger.

Le communiqué précise que Béatrice Ardisson est partie paisiblement chez elle, entourée de ses enfants et de ses amis. Née Béatrice Loustalan, elle avait signé près d’une trentaine de compilations au cours de sa carrière, dont les huit volumes de La musique de Paris Dernière et l’album Patchwork, connue pour être la musique des défilés de Christian Lacroix.

Outre ses albums, elle a été sollicitée pour créer l’ambiance musicale d’événements mondains, de restaurants comme Le Fouquet’s, d’hôtels et de boutiques de luxe, notamment la boutique Louis Vuitton. Parallèlement à ces activités de conceptrice sonore, elle a mené une carrière de DJ sous son nom de jeune fille, Béatrice Loustalan.

Thierry Ardisson et Béatrice : une union de vingt-deux ans et trois enfants

Le couple s’est rencontré à la fin des années 1980 devant une boîte de nuit parisienne. Dans un entretien publié en 2024, Béatrice racontait que l’animateur l’avait suivie dans la rue puis les avait invités, elle et ses amis, à prendre un verre : « Il m’a suivie dans la rue. Mon ami de l’époque l’a reconnu et m’a dit : ‘Mais tu sais qui c’est’. J’ai répondu : ‘Je m’en fous.’ Finalement, Thierry nous a invités à boire un verre, et tout a commencé ainsi. »

Ils se sont mariés le 2 avril 1988. De cette union sont nés trois enfants : Manon (1989), Ninon (1991) et Gaston (1996). Le couple s’est séparé en 2010, mais les deux ex-époux sont restés en contact. À la presse, Béatrice déclarait : « Je m’entends très bien avec Thierry. Il fera toujours partie de ma vie. »

Le 17 juillet 2025, Béatrice était présente aux obsèques de Thierry Ardisson, organisées à l’église Saint-Roch à Paris, après le décès de l’animateur trois jours plus tôt à l’âge de 76 ans. Elle assistait à la cérémonie aux côtés de leurs trois enfants.