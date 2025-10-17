Début des travaux de l’échangeur de Vêdoko: l’axe stade de l’Amitié fermé à la circulation

Les travaux de l’échangeur du carrefour Vêdoko ont démarré, provoquant la fermeture partielle de l’axe reliant le stade de l’Amitié – Étoile Rouge.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les travaux visent à moderniser cette importante jonction urbaine, afin d’améliorer la fluidité du trafic et de répondre aux exigences d’infrastructures robustes pour la capitale économique.

Le projet s’inscrit dans la stratégie de développement des transports urbains et de décongestion des grands carrefours de Cotonou.

La fermeture de l’axe servira à sécuriser les chantiers et préserver la sécurité des usagers pendant la durée des travaux. Les automobilistes sont appelés à emprunter les voies de déviation mises en place.

Dans les préparatifs du chantier, plusieurs phases de déplacement des réseaux, eau, électricité, télécommunications ont déjà été engagées en amont, comme le prévoit le plan d’expropriation et de libération des emprises.

Le gouvernement a par ailleurs acté la contractualisation d’un bureau de contrôle technique pour garantir la conformité et la qualité de l’ouvrage.