Davos : Donald Trump confirmé avec une importante délégation américaine

Les organisateurs du Forum économique mondial (WEF) ont annoncé mardi 13 janvier que Donald Trump participera la semaine prochaine à la réunion annuelle du WEF à Davos, dans les Alpes suisses. «Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau le président Trump», a déclaré le président du WEF, Borge Brende, lors d’une conférence de presse suivie par l’AFP, précisant qu’il sera «accompagné de la plus grande délégation américaine ayant jamais fait le déplacement à Davos».

