David Ramsey révèle avoir perdu un testicule à cause d’un cancer

L’acteur David Ramsey, 54 ans, a raconté sur le podcast Inside Of You animé par Michael Rosenbaum qu’il a traversé discrètement un épisode de cancer au début de sa carrière.

Il a indiqué avoir reçu, il y a plusieurs années, un diagnostic de cancer des testicules. Le traitement a compris une intervention chirurgicale suivie d’une chimiothérapie, qui s’est soldée par l’ablation d’un testicule.

Ramsey a expliqué qu’il avait longtemps choisi de garder cette information pour lui, en lien avec son tempérament plutôt réservé. Il a aussi dit qu’avec l’augmentation des cas de cancer ces dernières années, il juge désormais important de prendre la parole.

Parcours médical et conséquences

Le comédien a raconté avoir détecté le problème lorsqu’il a constaté qu’un de ses testicules paraissait sensiblement plus petit que l’autre. Après des années de surveillance pour une microlithiase, la situation s’est aggravée lorsqu’un testicule a gonflé de façon inattendue.

Sur les conseils des médecins, une opération a été pratiquée, puis il a entamé un protocole de chimiothérapie.

Si la chimiothérapie a été éprouvante pour lui, ce qui l’a le plus marqué, selon ses propos, fut d’observer de jeunes patients subir le même traitement. Il s’est souvenu d’avoir vu notamment un garçon d’une douzaine d’années rasé, accompagné de sa mère, ce qui l’a conforté dans l’idée qu’il allait s’en sortir.

Cette expérience a modifié sa façon d’envisager la vie et sa carrière : il a dit désormais aborder son travail avec gratitude, plutôt que de se focaliser sur les rôles ou le statut à Hollywood.

David Ramsey est principalement connu pour son interprétation de Spartan dans la série Arrow et pour ses participations à plusieurs autres séries liées à l’univers DC.