Daniel Radcliffe : il ne dit pas à son fils qu’il est Harry Potter

Daniel Radcliffe, devenu célèbre pour avoir incarné Harry Potter pendant une décennie, affirme vouloir protéger la vie quotidienne de son fils né en avril 2023 et éviter que l’enfant ne l’identifie pour l’instant à la saga qui a marqué une génération.

Dans un entretien accordé au New York Times, l’acteur britannique a expliqué qu’il ménageait volontairement une forme d’anonymat domestique afin que son enfant puisse grandir sans être influencé par l’image publique de son père.

Fruit de son union avec l’actrice Erin Darke, le bébé de Radcliffe est au centre d’une préoccupation simple mais ferme : permettre à l’enfant de connaître d’abord son père en tant que parent, et non comme une célébrité mondiale.

Un choix délibéré autour de l’image et de l’enfance

Radcliffe détaille ce choix par un exemple concret. Un DVD de la saga lui avait été remis pour une dédicace et restait posé sur la table de la cuisine, à portée de regard de son fils. L’acteur observe, interrogatif, si l’enfant se reconnaîtra sur la jaquette ou réagira à la figure qui a fait sa notoriété.

Dans le même entretien, il confie avec amusement et soulagement que l’enfant ne l’a pas identifié. « Mon fils sait-il qui est Harry Potter ? Non, pas encore », a-t-il déclaré, précisant que l’absence de reconnaissance était, pour l’instant, une bonne chose.

Ce positionnement s’inscrit dans une histoire personnelle : propulsé sur le devant de la scène dès l’âge de 11 ans après l’adaptation des romans de J.K. Rowling, Daniel Radcliffe a grandi sous une attention médiatique intense, faite d’interviews, de tapis rouges et de tournages à répétition. Il met désormais cette expérience au service d’un souhait parental : offrir à son enfant une enfance moins exposée.

L’acteur dit vouloir éviter que son fils le voie comme une icône ou un héros de fiction. « Tant que je peux être simplement son père, sans qu’il me voie autrement, je préserverai cela », a-t-il expliqué, rappelant la difficulté de séparer la personne publique du rôle parental quand la notoriété est mondiale.

Radcliffe n’exclut toutefois pas que son fils découvre un jour l’univers de Poudlard. Il se dit prêt à lui lire les romans si l’enfant manifeste de l’intérêt, préférant les livres aux films pour une approche plus intime et littéraire de l’histoire.

Sur la question des adaptations visuelles, il fait part d’une préférence surprenante : si son fils devait voir une adaptation, il espérerait que ce soit la nouvelle série produite par HBO, actuellement en développement, plutôt que les films dans lesquels il a lui-même joué. « J’espère pouvoir simplement lui mettre la série, et qu’il n’aura pas à me voir dedans », a-t-il confié. « Ce serait vraiment l’idéal ».