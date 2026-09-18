Abuja : 10 MW dès décembre pour alimenter l’industrie 24h/24

Le Nigeria prévoit de livrer 10 MW de capacité au pôle industriel d’Idu dès décembre 2026, première tranche d’un projet gazier de 50 MW. L’objectif est d’assurer une alimentation électrique continue aux entreprises de cette zone d’Abuja.

Le gouvernement nigérian prévoit de livrer 10 MW d’électricité au pôle industriel d’Idu, à Abuja, d’ici décembre 2026. Cette première tranche doit fournir une alimentation continue aux entreprises de la zone et s’inscrit dans un projet gazier de 50 MW lancé le 17 septembre à Lungi, dans le secteur de Zuba.

Les 40 MW restants doivent être ajoutés au cours de 2027, selon le ministre de l’Énergie Joseph Tegbe. Le projet doit acheminer l’électricité vers Idu par une ligne de 33 kV depuis un site situé à proximité du gazoduc AKK, d’après les précisions données lors du lancement.

Les autorités ciblent les coûts élevés supportés par les industriels qui dépendent encore largement de groupes électrogènes au diesel lorsque le réseau ne fournit pas suffisamment d’électricité. Le ministre d’État chargé de l’Industrie, John Owan Enoh, a présenté une alimentation stable comme un levier pour accroître l’utilisation des capacités de production, la transformation locale et l’emploi.

Le ministère de l’Énergie mène parallèlement des audits techniques sur plusieurs grands corridors industriels. Joseph Tegbe a cité notamment l’axe Lagos, le corridor Abuja-Kaduna et l’ensemble Enugu-Onitsha parmi les zones visées par les interventions destinées à améliorer la disponibilité de l’électricité.

À Idu, la première échéance reste fixée à décembre 2026 pour les 10 MW initiaux. Les 40 MW supplémentaires sont annoncés pour 2027, ce qui porterait la capacité totale du projet à 50 MW.