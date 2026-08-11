Audrey Crespo-Mara : un an après la mort de Thierry Ardisson, le mariage de son beau-fils lui redonne le sourire

Audrey Crespo-Mara traverse une période chargée d’émotions depuis la disparition de son époux, Thierry Ardisson, survenue le 14 juillet 2025. Malgré le poids du deuil, la journaliste continue de maintenir des liens étroits avec la famille qu’elle a partagée avec l’animateur. L’un des moments marquants de cette année a été le mariage de Gaston Ardisson, fils de Thierry, célébré à Paris début juin. Cette cérémonie a offert à Audrey Crespo-Mara une occasion de renouer avec la famille et de partager une parenthèse de bonheur au milieu de cette année difficile.

Audrey Crespo-Mara, reconnue pour sa carrière journalistique exemplaire, a longtemps fait preuve de rigueur et de professionnalisme dans ses reportages et interviews depuis ses débuts à TF1 en 1999 jusqu’à sa présence actuelle dans l’émission « Sept à huit ». Dans sa vie personnelle, elle avait noué une relation solide avec Thierry Ardisson, animateur emblématique qui a marqué le paysage audiovisuel français. Leur union, scellée en juin 2014, est aussi celle d’une famille recomposée où Audrey a su tisser des liens forts avec les enfants de son mari, Gaston, Manon et Ninon.

Le mariage de Gaston Ardisson avec Ximena Aguilar, qui s’est déroulé à Paris, a rassemblé leurs proches et témoigné de la belle complicité qui unit tous les membres de cette famille. Deux mois après la cérémonie, Gaston a partagé plusieurs photos de cet événement sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi des instants de joie et de convivialité. Audrey Crespo-Mara y apparaît à plusieurs reprises, illustrant le rôle important qu’elle joue au sein de la famille Ardisson. Par ce geste, elle affirme combien la relation avec son beau-fils reste intacte et pleine de chaleur, malgré l’épreuve récente du décès de Thierry Ardisson.

Thierry Ardisson : le mariage de son fils Gaston, un événement familial majeur

Le décès de Thierry Ardisson a profondément marqué les proches et fans de l’animateur, disparu à l’âge de 76 ans après une lutte contre un cancer. Le 14 juillet 2025 a laissé une douleur vive, notamment pour Audrey Crespo-Mara, qui a rendu hommage à son époux avec émotion. Dans ce contexte de deuil, la célébration du mariage de Gaston Ardisson a pris une importance particulière en tant que moment de joie et de rassemblement familial.

Organisée au début du mois de juin à Paris, la cérémonie a réuni famille et amis dans une ambiance conviviale. Gaston Ardisson, en publiant les photos de cette journée, a permis au public de découvrir l’atmosphère festive et élégante de l’événement. La présence d’Audrey Crespo-Mara a été remarquée, symbolisant la continuité affective et familiale malgré l’absence récente de Thierry Ardisson. Sur les réseaux sociaux, la journaliste a également partagé une photo en s’adressant directement à Gaston avec affection et humour, signe du lien fort qui les unit.

Au-delà de la cérémonie, le mariage marque le début d’une nouvelle étape pour le jeune couple. Gaston et Ximena Aguilar ont choisi de partir en lune de miel dans un lieu d’exception, à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. Leur destination initiale fut Bawah Reserve, en Indonésie, un archipel préservé et éloigné du tumulte urbain. Cette retraite exclusive, accessible uniquement par bateau puis hydravion, leur a offert le calme et l’intimité nécessaires après les festivités.

Dans une interview accordée à Vogue France le 30 juillet, Ximena Aguilar a confié que ce voyage avait été conçu comme une véritable échappée, permettant au couple de se retrouver et de prendre un nouveau départ après leur union. Ce détail complète le tableau de ce mariage placé sous le signe du bonheur mais aussi de la sérénité, loin du regard du public.