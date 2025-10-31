Cybercriminalité: un Béninois condamné à 50 mois de prison par la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans une affaire de cybercriminalité impliquant un ressortissant béninois identifié sous les initiales K.D.P..

Le prévenu a été condamné à cinquante mois de prison ferme et à 150 millions de francs CFA d’amende, selon les informations rapportées par Libre Express.

La décision a été prononcée le lundi 20 octobre 2025 par la chambre correctionnelle siégeant en premier ressort. L’homme était poursuivi pour escroquerie via internet et blanchiment de capitaux.

D’après le dossier, le condamné aurait soutiré plus de 50 millions de francs CFA à un citoyen français à travers une fausse relation d’affaires. Les échanges entre les deux hommes auraient duré plusieurs années avant que le prévenu ne simule sa propre mort pour échapper à toute réclamation.

Arrêté en novembre 2024 et placé en détention préventive sur ordre du parquet spécial de la CRIET, K.D.P. a nié les faits à la barre.

La Cour a ordonné en outre la confiscation d’un véhicule retrouvé lors de son arrestation et a réservé les intérêts civils de la victime, représentée par son avocat, qui réclame le remboursement des 53 millions de francs CFA soutirés.

Ce verdict illustre une nouvelle fois la fermeté de la CRIET face aux délits de cybercriminalité, un fléau en constante mutation au Bénin.