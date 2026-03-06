Cuba : décès d’un des blessés lors de l’interception d’un bateau américain

Le gouvernement cubain a annoncé, le 5 mars, le décès d’un des blessés liés à une opération armée menée depuis une embarcation immatriculée en Floride la semaine précédente. Les autorités précisent que l’instruction avance, avec une collaboration active entre La Havane et Washington.

Les personnes blessées, visées par des poursuites pour « terrorisme » selon le parquet cubain, faisaient partie d’un groupe de dix individus armés interceptés le 25 février dans les eaux territoriales de l’île. Lors de l’échange de tirs avec les garde-frontières, quatre membres de l’embarcation avaient déjà perdu la vie et six autres avaient été blessés.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué, dans une note diffusée à la télévision nationale jeudi soir, que Roberto Alvarez Avila est décédé le 4 mars des suites de ses blessures, ce qui porte à cinq le nombre total de morts liés à cet incident.

Enquête et suites judiciaires

Les autorités cubaines ont souligné que l’enquête se poursuit et que des éléments sont partagés avec les autorités américaines pour faire la lumière sur l’origine de l’embarcation et les circonstances exactes de l’opération. Le dossier a été placé sous la responsabilité du parquet, qui a qualifié les faits de terrorisme.

Les premières informations rapportent que l’interception s’est déroulée à l’intérieur des eaux territoriales cubaines et qu’elle a entraîné un affrontement armé entre les occupants du navire et les forces de l’ordre chargées de la protection des frontières maritimes.