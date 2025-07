Cryptomonnaies: Un faux communiqué attribué au Ministère de l’Économie et des Finances du Bénin

Dans une nouvelle tentative d’escroquerie visant les citoyens béninois, un faux communiqué prétendument signé du Ministère de l’Économie et des Finances circule actuellement sur WhatsApp et d’autres réseaux sociaux. Il annonce l’ouverture de soi-disant sessions d’investissement en cryptomonnaies par le gouvernement béninois.

Le document, daté du 26 juillet 2025, utilise le nom et la signature du Ministre d’Etat Romuald Wadagni pour tenter de paraître authentique. Il invite les citoyens à envoyer leur pièce d’identité, leur numéro de téléphone et des informations financières via un numéro WhatsApp. Une procédure qui ne correspond à aucun standard administratif officiel.

Ce type de message s’inscrit dans une stratégie d’hameçonnage, visant à collecter frauduleusement les données personnelles et bancaires des citoyens pour des usages malveillants.

Une usurpation manifeste pour tromper la population

Plusieurs éléments permettent d’identifier le faux :

Le canal de communication proposé (WhatsApp) est non institutionnel.

La demande d’envoi de données sensibles est une pratique courante des escrocs.

Aucune mention de cette initiative n’apparait sur le site officiel du Ministère de l’Économie (www.finances.bj) ni dans les communiqués de presse gouvernementaux.

Les citoyens sont invités à faire preuve de vigilance et à ne jamais transmettre leurs informations personnelles sur des canaux non officiels. Toute véritable initiative publique serait relayée par les médias de service public et même privés ou les plateformes institutionnelles.

Le Ministère de l’Économie et des Finances rassure qu’il n’a lancé aucun programme d’investissement en cryptomonnaies. En cas de doute, il recommandé aux internautes de vérifier l’information auprès des services de communication du ministère ou des autorités compétentes en matière de cybercriminalité.