Crise avec les États-Unis : Maduro rejette les coups d’État fomentés par la CIA

En Brève

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a dénoncé mercredi 15 octobre les « coups d’État fomentés par la CIA » lors d’un discours prononcé alors que des navires de guerre américains étaient déployés dans les Caraïbes, mouvement présenté par Washington comme une opération contre les narco‑trafiquants. Maduro a également rejeté « la guerre dans les Caraïbes » et le « changement de régime », en invoquant les conflits en Afghanistan, en Iran et en Irak. Cette intervention intervient tandis que le président américain Donald Trump a déclaré envisager des frappes au Venezuela et que le New York Times affirme que la Maison‑Blanche aurait secrètement autorisé la CIA à mener des opérations clandestines dans le pays.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ