Christophe Licata bientôt de retour sur TF1, le message de soutien de son ancienne partenaire de « Danse avec les stars »

Christophe Licata, connu pour ses talents de danseur sur le célèbre parquet de Danse avec les stars, fait son grand retour sur TF1 avec un projet télévisuel inédit. Après plusieurs années à enchaîner les prestations et les compétitions, il s’apprête désormais à intégrer le casting de la deuxième saison de Qui sera le plus nul ?, une émission dont la diffusion est prévue à la rentrée prochaine. C’est sur son compte Instagram que le danseur a choisi d’annoncer cette nouvelle étape, suscitant rapidement l’enthousiasme de ses fans et de ses anciens partenaires.

Dans une publication pleine de chaleur et de convivialité, Christophe Licata a invité ses abonnés à le retrouver dès le 4 septembre à 21h10 sur TF1 et sa plateforme TF1+ pour suivre cette émission ludique et décalée. Il a ainsi écrit : « Hello les copains ! J’espère que vous passez un bel été. Je vous donne rendez-vous dès le 4 septembre à 21 h 10 sur TF1 et TF1+ pour l’émission Qui sera le plus nul ? Ça va être ma rentrée des classes… Et vous, quel est votre plus beau souvenir d’école ? »

Ce nouveau rôle est une occasion pour Christophe Licata de diversifier son parcours télévisuel. Parmi les réactions à son annonce, celle de Mayane, sa partenaire dans Danse avec les stars, a retenu l’attention. Elle lui a envoyé un message encourageant : « J’ai hâte de te voir », témoignant de la complicité qui perdure entre les deux danseurs même après la fin de leur collaboration à l’écran.

Un concept original pour une deuxième saison très attendue

Qui sera le plus nul ? revient pour une deuxième saison après le succès rencontré lors de sa première diffusion début janvier. Le programme repose sur un concept simple et amusant : des célébrités se glissent dans la peau d’élèves et doivent répondre à des questions inspirées des programmes scolaires, allant des mathématiques à la géographie, en passant par l’histoire ou le français.

Les participants se retrouvent donc dans une salle de classe au décor d’antan, avec des petits bureaux en bois et un tableau noir sur lequel s’inscrivent leurs résultats. Le but est de réussir un maximum d’épreuves pour quitter le jeu rapidement, tandis que ceux qui accumulent les mauvaises réponses risquent de repartir avec le titre peu enviable de plus nul de France.

La première saison avait rassemblé en moyenne 4,1 millions de téléspectateurs, une audience jugée très satisfaisante par la production. Cette performance a conduit à une validation rapide d’une nouvelle édition qui se veut encore plus ambitieuse et divertissante, avec un casting éclectique et surprenant.

Un plateau riche en personnalités issues de divers horizons

Pour cette saison 2, la liste des participants annonce une diversité de profils. Samuel Étienne, figure emblématique de la présentation de Questions pour un champion, tentera sa chance en tant que candidat, une première pour l’animateur.

Le domaine musical sera représenté par les rappeurs Gradur et Rim’K, connus pour leur succès dans le rap français, ainsi que Philippe Katerine, acteur reconnu pour son univers artistique singulier et décalé. La télévision accueillera également Christine Bravo, célèbre animatrice de 70 ans qui fera sa rentrée scolaire médiatique à ses côtés.

Le secteur de l’humour ne sera pas en reste avec la présence de Yann Guillarme et Blandine Lehout, tandis que les jeunes générations seront représentées par l’influenceuse Chocoh, âgée de seulement 21 ans. L’ancienne candidate de télé-réalité Mélanie Da Cruz a aussi confirmé sa participation, désireuse de surpasser le parcours de Nabilla, qui avait fait partie du premier casting.

Enfin, Christophe Licata retrouvera sur le plateau Kelly Massol, avec qui il a développé une amitié pendant l’émission, et le comédien Bruno Sanches, complétant ainsi un groupe aussi hétéroclite qu’intrigant. À noter que, pour Licata, cette expérience représente un retour symbolique aux bancs de l’école, lui qui a reconnu avoir eu des difficultés scolaires dans sa jeunesse.

Le rendez-vous est fixé au vendredi 4 septembre à 21h10 sur TF1 pour découvrir cette nouvelle saison de Qui sera le plus nul ? et suivre les péripéties de Christophe Licata dans un univers loin de la musique et de la danse. Ce divertissement promet un mélange d’humour, de compétition et de retrouvailles surprenantes.