Afrique du Sud: Tyla appelle à l’unité africaine après la polémique avec le Nigeria

Après avoir été au cœur d’une vive polémique au Nigeria, Tyla a livré un message rassembleur lors des South African Music Awards. La chanteuse sud-africaine a appelé de ses vœux une Afrique unie, réaffirmant son attachement à son identité africaine.

La chanteuse sud-africaine Tyla a appelé à l’unité du continent africain lors des South African Music Awards, quelques semaines après la controverse née de son silence présumé face aux violences xénophobes visant des Nigérians en Afrique du Sud. La star sud-africaine a profité de la cérémonie des South African Music Awards, organisée ce week-end, pour délivrer un message en faveur d’une Afrique rassemblée. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Tyla a notamment insisté sur son attachement à ses origines africaines.

« Je suis tellement heureuse d’être Sud-Africaine. Je suis heureuse d’être Africaine avant tout », a-t-elle déclaré avant de formuler un vœu : « Je prie pour voir un jour une Afrique unifiée. C’est tellement important. » Cette prise de parole intervient quelques semaines après une vive polémique au Nigeria. La chanteuse avait été critiquée par plusieurs personnalités nigérianes, qui lui reprochaient de ne pas avoir pris publiquement position contre les violences xénophobes visant des ressortissants étrangers en Afrique du Sud.

Des célébrités nigérianes avaient notamment lancé une campagne pour s’opposer au concert que Tyla devait donner à Lagos. Elles estimaient que la chanteuse, compte tenu de sa notoriété internationale, aurait dû dénoncer les attaques visant les Nigérians et les autres communautés étrangères présentes en Afrique du Sud. Face à la controverse, le concert prévu à Lagos avait finalement été annulé. L’épisode avait ravivé les tensions entre les deux pays, régulièrement opposés sur des questions liées à la xénophobie et au traitement des ressortissants étrangers.

Quelques semaines plus tard, Tyla semble vouloir privilégier un discours d’apaisement. En appelant à une Afrique unifiée, l’artiste de 24 ans met en avant une identité continentale qui dépasse les frontières nationales. Son message intervient dans un contexte où les relations entre certaines communautés sud-africaines et nigérianes restent sensibles. La chanteuse n’a toutefois pas directement évoqué la polémique ni répondu aux critiques formulées contre elle. Avec cet appel à l’unité, Tyla semble ainsi vouloir tourner la page de la controverse et mettre en avant les liens qui unissent les différentes cultures africaines.