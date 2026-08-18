Nina Tarting s’explique après son passage dans Legend, en pleine affaire Guillaume Pley

Depuis plusieurs semaines, Guillaume Pley, animateur radio et télévision ainsi que fondateur du média digital Legend, est au cœur d’une polémique majeure. L’animateur est mis en cause pour des pratiques de management toxiques et des échanges jugés inappropriés avec de jeunes filles mineures. Ces accusations ont conduit à plusieurs enquêtes et ont entraîné une crise qui touche désormais également son média. Dans ce climat tendu, les invités du plateau Legend se retrouvent sous le feu des critiques, comme c’est le cas récemment de Nina Tarting, diététicienne et influenceuse reconnue.

Nina Tarting a été invitée pour un entretien sur l’alimentation, domaine dans lequel elle possède une expertise confirmée. Toutefois, la diffusion de son passage sur Legend a suscité une vague de réactions négatives, du fait du contexte entourant Guillaume Pley. Consciente des interrogations publiées par sa communauté, la diététicienne a décidé de s’exprimer publiquement pour clarifier sa position et les circonstances de son intervention.

La santé publique et le bien-être nutritionnel restant les sujets centraux de ses préoccupations, Nina Tarting a souligné que son interview avait été enregistrée avant la révélation des accusations contre Guillaume Pley. Elle a donc choisi de maintenir la diffusion de son interview, insistant sur le fait qu’elle ne cautionne en aucun cas les faits dénoncés si ceux-ci venaient à être confirmés. Elle a expliqué : « je n’ai ni les éléments ni la légitimité pour juger les faits dénoncés. S’ils sont avérés, je ne les cautionne évidemment pas, et je ne souhaite ni les défendre ni les minimiser.«

Nina Tarting : un engagement centré sur son expertise en nutrition

Dans un contexte où les polémiques autour de Legend prennent une dimension importante, Nina Tarting a tenu à rappeler le sens profond de son engagement médiatique. Elle a affirmé qu’elle acceptait de prendre la parole publiquement uniquement sur des sujets où elle possède une véritable expertise et une responsabilité professionnelle. Son objectif principal reste, selon ses mots, de « continuer à porter le message pour lequel je me bats tous les jours« , à savoir la diffusion d’informations justes et expérimentées sur l’alimentation, indépendamment des polémiques médiatiques.

Interrogée sur sa décision de ne pas s’exprimer directement sur les accusations qui touchent Guillaume Pley, elle explique que cela ne signale en rien une approbation ou un désintérêt, mais qu’il s’agit d’une volonté de rester dans son domaine de compétence. Cette posture vise à séparer son message autour de la nutrition des questions personnelles et judiciaires qui occupent actuellement le devant de la scène médiatique.

La diffusion programmée de l’épisode avec Nina Tarting sur Legend s’est donc poursuivie dans ce contexte particulier, suscitant de nombreuses réactions au sein des internautes et de sa communauté. Sa prise de parole a contribué à mieux situer les raisons de son intervention et à dissocier clairement le contenu de son interview des controverses qui agitent le média et son fondateur.

Guillaume Pley, né le 26 juillet 1985 à Sainte-Adresse, en Seine-Maritime, est connu pour ses nombreuses années à l’antenne, notamment sur NRJ avec l’émission Guillaume Radio 2.0, puis comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste ! et animateur de Rising Star sur M6. Depuis 2019, il s’est tourné vers le monde numérique avec Legend, un média digital où il réalise des entretiens approfondis avec diverses personnalités, ce qui lui a procuré un large succès. Cependant, les récentes accusations portent désormais une ombre sur ses activités professionnelles et médiatiques.