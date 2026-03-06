CRIET: le Tiktokeur Flapacha condamné à 60 mois de prison ferme et plusieurs millions d’amendes

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné le tiktokeur béninois connu sous le pseudonyme de Flapacha à 60 mois de prison ferme. La juridiction spéciale lui a également infligé plusieurs millions de francs CFA d’amendes à l’issue de son procès.

Présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le jeudi 14 août 2025, le tiktokeur connu sous le pseudonyme « Flapacha Premier » avait été placé sous mandat de dépôt après son audition par le parquet spécial.

Son interpellation remontait au vendredi 8 août 2025 à la suite d’un signalement du réseau social TikTok. Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) lui reprochait la diffusion de deux vidéos dans lesquelles il apparaissait en train d’enlever et de malmener un autre créateur de contenu, Jérémie Degamer.

Les premières investigations ont révélé que la scène n’était qu’une mise en scène organisée par les deux protagonistes. Selon les éléments de l’enquête, ils auraient simulé un enlèvement et une séquestration avant de lancer, lors de diffusions en direct, des appels à contribution financière destinés à soutenir la supposée victime.

L’exploitation du téléphone de Flapacha par les enquêteurs a également permis de mettre au jour d’autres activités liées à la cybercriminalité. Ces éléments ont renforcé les charges retenues contre lui et ont motivé la décision du parquet spécial de le poursuivre.

Au terme de la procédure judiciaire, la CRIET a reconnu le tiktokeur coupable des faits qui lui sont reprochés. La juridiction spéciale l’a condamné à 60 mois de prison ferme. Il devra également s’acquitter de plusieurs millions de francs CFA d’amendes.