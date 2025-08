Criet: Deux personnes jugées pour fausse attestation et blanchiment de capitaux

Le lundi 4 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné un dossier impliquant deux individus : un homme et une femme poursuivis pour fausse attestation et blanchiment de capitaux.

Le principal accusé est suspecté d’avoir établi un faux certificat d’identification personnelle (CIP) au profit d’une ressortissante togolaise. Ce ne serait pas son premier forfait: selon le dossier, il aurait déjà organisé des départs vers le Koweït à l’aide de documents frauduleux.

L’homme se défend en affirmant qu’il a simplement aidé la dame à obtenir ses papiers à la mairie, sans intention malveillante. Mais des extraits de conversations retrouvés sur son téléphone viendraient contredire ses propos.

Quant à la co-accusée, elle affirme être née au Bénin et avoir effectué son RAVIP en 2018, assurant n’avoir jamais eu conscience d’une quelconque illégalité dans la procédure suivie. Son avocat a plaidé la levée de son mandat de dépôt, estimant qu’aucune preuve concrète ne démontre sa complicité.

L’affaire a été renvoyée au 27 octobre 2025 pour la suite des débats.