Gabon : Maurel & Prom double son chiffre d’affaires à 163 M$ au 1er trimestre 2026

Maurel & Prom a vu son chiffre d’affaires trimestriel bondir à 163 millions de dollars (environ 98 milliards FCFA) au premier trimestre 2026, un niveau plus que doublé par rapport aux 64 millions enregistrés un an plus tôt, alors que le prix moyen de vente du baril s’établissait à 90,8 dollars, en hausse de 41 % par rapport au trimestre précédent.

Cette performance financière s’inscrit dans un contexte de remontée prononcée des cours du pétrole et se traduit par une augmentation significative des recettes du groupe pétrolier français au début de l’année 2026.

La progression opérationnelle accompagne la dynamique commerciale : la production consolidée de Maurel & Prom a atteint 37 444 barils équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 7 % sur un an. Les actifs gabonais constituent le moteur principal de cette croissance, avec une augmentation de 14 % de la production locale, un redressement qualifié par la direction de reprise technique des champs situés dans le bassin sédimentaire gabonais.

Situation boursière, liquidités et priorités opérationnelles

Sur les marchés, le titre de Maurel & Prom a enregistré une forte progression depuis le début de l’exercice : la valorisation boursière du groupe affiche un gain d’environ 70 % depuis le 1er janvier. Les investisseurs semblent avoir réagi positivement à la conjoncture internationale et aux résultats opérationnels publiés au titre du premier trimestre.

La hausse des prix du brut a joué un rôle déterminant : les cours ont bondi de près de 90 % depuis le début de l’année, un mouvement alimenté par les tensions géopolitiques et les craintes d’éventuelles ruptures d’approvisionnement dans le détroit d’Ormuz liées à l’escalade militaire au Moyen‑Orient. Cette évolution a contribué à une appréciation des revenus et de la valorisation du groupe.

Au plan financier, Maurel & Prom affiche une position de trésorerie solide. Le groupe déclarait une trésorerie nette de 235 millions de dollars à la clôture du trimestre, et une liquidité disponible approchant les 500 millions de dollars, offrant une marge de manœuvre pour la gestion des opérations et des investissements à court terme.

Les dirigeants mettent en avant une génération de cash‑flow robuste sur cette période, résultante de la combinaison d’un prix du baril relevé et d’une production en hausse, en particulier au Gabon. Cette situation financière permet au groupe de considérer des options d’expansion et de relance des activités d’exploration et de production.

Parmi les chantiers opérationnels identifiés, Maurel & Prom prévoit la reprise de ses campagnes de forage au Venezuela au second semestre 2026