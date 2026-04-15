Bénin : Assemblée nationale — Joseph Djogbénou élevé Grand-Croix de l’Ordre national

Le 15 avril 2026 à Porto-Novo, lors de son installation à la présidence de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamè Djogbénou a été élevé au rang de Grand-Croix de l’Ordre national du Bénin, distinction remise par la Grande Chancelière Mariam Chabi Talata.

L’événement s’est tenu en séance solennelle et a constitué l’un des moments marquants de la cérémonie d’installation du nouveau président du parlement béninois. Ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a pris ses fonctions à la tête de l’Assemblée nationale ce mercredi.

La remise de la dignité se fonde sur la loi n° 2024-24 du 26 juin 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin ; l’article 54, alinéa premier, prévoit l’attribution d’une dignité au président de l’Assemblée nationale dès son entrée en fonction.

La décoration a été effectuée publiquement par la Grande Chancelière des Ordres nationaux, en présence de responsables politiques, de hauts fonctionnaires et de représentants du corps diplomatique.

Portée institutionnelle de la distinction

Élevé au grade de Grand-Croix, Joseph Fifamè Djogbénou accède à l’un des plus hauts niveaux de l’ordre national, après des mandats exercés au sommet des institutions républicaines.

Dans son allocation, la Grande Chancelière a souligné les qualités professionnelles et le sens des responsabilités du récipiendaire, ainsi que la longévité de son engagement au service de l’État.