Politique

CPI: le Sénégal dénonce des Sanctions américaines contre des juges et exprime sa solidarité à Mame Mandiaye Niang

Politique
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Cour pénale internationale (CPI)
Cour pénale internationale (CPI)
Le Sénégal a réagi à l’annonce de sanctions américaines visant quatre juges de la Cour pénale internationale (CPI), dont le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang.

Dans un communiqué officiel publié le 21 août 2025, le gouvernement a condamné ces mesures jugées comme une atteinte grave à l’indépendance de la justice internationale, appelant Washington à y renoncer.

Le communiqué du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères rappelle que le Sénégal, premier pays à avoir ratifié le Statut de Rome, « réaffirme son soutien indéfectible à la CPI dans sa mission au service de la justice pénale internationale ».

Dakar appelle en outre les États parties à la Cour à manifester leur solidarité et à garantir que les magistrats puissent travailler « en toute indépendance, sans menaces ni restrictions ».

Ousmane Sonko salue le leadership du président Bassirou Diomaye Faye

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a apporté son soutien au juge Mame Mandiaye Niang. Dans une publication sur Facebook, il a félicité « Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale ».

Il a également exprimé son appui personnel au magistrat visé, rappelant avoir « apprécié son engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice » lors de leur dernière rencontre à Dakar.

Ousmane Sonko a assuré que « le gouvernement du Sénégal se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d’Amérique ».

