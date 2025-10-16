En Brève

Coupures d’électricité nationales en Ukraine après des frappes russes

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
405 vues

Pour le deuxième jour consécutif, des coupures de courant touchent l’ensemble de l’Ukraine en raison des dégâts causés aux infrastructures par des frappes russes, a annoncé jeudi soir 16 octobre l’opérateur du réseau Ukrenergo. Sur Telegram, Ukrenergo a expliqué que « en raison de la situation difficile sur le système énergétique, des coupures d’électricité d’urgence ont été mises en place dans toutes les régions d’Ukraine ». La Russie a récemment intensifié ses frappes contre le réseau énergétique ukrainien à l’approche de l’hiver.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER