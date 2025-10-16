Coupures d’électricité nationales en Ukraine après des frappes russes

En Brève

Pour le deuxième jour consécutif, des coupures de courant touchent l’ensemble de l’Ukraine en raison des dégâts causés aux infrastructures par des frappes russes, a annoncé jeudi soir 16 octobre l’opérateur du réseau Ukrenergo. Sur Telegram, Ukrenergo a expliqué que « en raison de la situation difficile sur le système énergétique, des coupures d’électricité d’urgence ont été mises en place dans toutes les régions d’Ukraine ». La Russie a récemment intensifié ses frappes contre le réseau énergétique ukrainien à l’approche de l’hiver.

