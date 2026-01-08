Accueil En Brève Coupure nationale d’internet en Iran pendant les manifestations, selon une ONG

Coupure nationale d’internet en Iran pendant les manifestations, selon une ONG

L’Iran, secoué depuis douze jours par un mouvement de contestation, est « actuellement en proie à une coupure d’internet à l’échelle nationale », a rapporté jeudi 8 janvier 2026 l’ONG de surveillance Netblocks, se fondant sur des données en temps réel; selon Netblocks, cet incident suit une série de mesures de censure numérique de plus en plus strictes visant les manifestations à travers le pays et entrave le droit du public à communiquer à un moment critique.