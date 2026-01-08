La suite après la publicité
Coupure nationale d’internet en Iran pendant les manifestations, selon une ONG

L’Iran, secoué depuis douze jours par un mouvement de contestation, est « actuellement en proie à une coupure d’internet à l’échelle nationale », a rapporté jeudi 8 janvier 2026 l’ONG de surveillance Netblocks, se fondant sur des données en temps réel; selon Netblocks, cet incident suit une série de mesures de censure numérique de plus en plus strictes visant les manifestations à travers le pays et entrave le droit du public à communiquer à un moment critique.

