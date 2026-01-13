La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Coupure d’Internet en Ouganda avant la présidentielle et les législatives

Internet a été coupé mardi 13 janvier dans l’après-midi en Ouganda, ont constaté des journalistes de l’AFP à Kampala, à deux jours des élections présidentielle et législatives où Yoweri Museveni, chef de l’État depuis 40 ans, vise à se maintenir au pouvoir. La Commission ougandaise des Communications a demandé la suspension du réseau à partir de 18h00 (15h00 TU) pour une durée indéterminée, dans une lettre adressée aux fournisseurs d’accès, afin « d’atténuer la propagation rapide de la désinformation […] en ligne, la fraude électorale et les risques connexes, ainsi que pour empêcher l’incitation à la violence ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
154 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
18:55 Politique : Bénin : les députés de la 10ᵉ législature attendus à l’Assemblée le 8 février 2026
18:06 Politique : Burkina Faso : Le ministère de la Fonction publique devient le ministère des Serviteurs du Peuple
18:55 Bénin : les députés de la 10ᵉ législature attendus à l’Assemblée le 8 février 2026
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant