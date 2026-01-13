Coupure d’Internet en Ouganda avant la présidentielle et les législatives
Internet a été coupé mardi 13 janvier dans l’après-midi en Ouganda, ont constaté des journalistes de l’AFP à Kampala, à deux jours des élections présidentielle et législatives où Yoweri Museveni, chef de l’État depuis 40 ans, vise à se maintenir au pouvoir. La Commission ougandaise des Communications a demandé la suspension du réseau à partir de 18h00 (15h00 TU) pour une durée indéterminée, dans une lettre adressée aux fournisseurs d’accès, afin « d’atténuer la propagation rapide de la désinformation […] en ligne, la fraude électorale et les risques connexes, ainsi que pour empêcher l’incitation à la violence ».
