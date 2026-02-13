Coupe du Roi – Barça: battu 4-0 à l’aller, Hansi Flick croit à une remontada face à l’Atlético Madrid

Balayé 4-0 par l’Atlético Madrid en demi-finale aller, le Barça devra réaliser un exploit au retour pour espérer poursuivre son aventure en Coupe du Roi. Une mission pas impossible pour l’entraineur Hansi Flick qui croit en une remontada des Blaugrana face aux Colchoneros.

Le FC Barcelone a sombré à Madrid et se retrouve face à un défi monumental. Corrigés 4-0 par l’Atlético en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Catalans devront réaliser un exploit au retour, le 3 mars prochain au Spotify Camp Nou, pour espérer inverser la tendance.

Dominés dans l’intensité comme dans le jeu, les hommes d’Hansi Flick ont affiché un visage méconnaissable, particulièrement en première période. Une prestation insuffisante à ce niveau de la compétition, qui les condamne désormais à inscrire au minimum quatre buts pour arracher une prolongation face aux Colchoneros.

Lucide à l’issue de la rencontre, l’entraîneur allemand n’a pas cherché d’excuses. Il a reconnu que son équipe n’avait pas évolué au niveau attendu et a appelé à une réaction d’orgueil lors du match retour. Conscient de l’ampleur de la mission, Flick assure toutefois que son groupe se battra jusqu’au bout.

« Nous n’avons pas bien joué. Nous devons faire mieux au match retour. Ce sera très difficile, mais nous allons nous battre. Nous avons parlé à la mi-temps des différentes situations et du fait que nous devrions faire mieux. Nous n’avons pas vu l’équipe que je voulais voir en première mi-temps », a confié Flick en zone mixte.

Le technicien allemand a également exprimé son incompréhension concernant une décision arbitrale litigieuse en seconde période, notamment sur une situation de hors-jeu qu’il juge discutable. S’il affirme accepter le verdict, il admet ne pas partager l’analyse des officiels. « Je demande pourquoi il est hors-jeu. Je ne sais pas ce qu’ils ont décidé. Nous devons l’accepter, mais je ne suis pas d’accord ». À Barcelone désormais de répondre sur le terrain.