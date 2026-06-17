Coupe du monde 2026: Messi prend seul la tête du classement des buteurs

Auteur d’un triplé face à l’Algérie, Lionel Messi a lancé idéalement sa Coupe du monde 2026. Le capitaine argentin prend seul les commandes de la course au Soulier d’or, devant plusieurs favoris déjà en réussite, dont Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Lionel Messi a frappé un grand coup dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’Argentine s’est installé en tête du classement des buteurs grâce à son triplé inscrit lors de la large victoire de l’Albiceleste face à l’Algérie (3-0), dans le groupe J. Brillant au Kansas City Stadium, l’attaquant de l’Inter Miami a porté son équipe vers le succès en signant les trois réalisations de la rencontre. Une performance de haut vol qui lui permet également d’égaler l’Allemand Miroslav Klose au rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Derrière la star argentine, plusieurs prétendants se sont déjà illustrés. Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire de la France contre le Sénégal (3-1), tandis qu’Erling Haaland a également trouvé le chemin des filets à deux reprises lors du succès de la Norvège face à l’Irak (4-1).

Classement des meilleurs buteurs

3 buts

Lionel Messi (Argentine)

2 buts

Folarin Balogun (États-Unis)

Yasin Ayari (Suède)

Kai Havertz (Allemagne)

Elijah Just (Nouvelle-Zélande)

Erling Haaland (Norvège)

Kylian Mbappé (France)





