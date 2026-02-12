Coupe de la Confédération CAF : qui peut encore se qualifier pour les quarts

La phase de poules de la Coupe de la Confédération arrive à son terme ce week-end avec la sixième journée au programme. Si certaines équipes ont déjà obtenu leur ticket pour les quarts, d’autres vont se livrer jusqu’au dernier souffle pour arracher l’un des trois billets encore en jeu. Après cinq journées, cinq clubs sont assurés de la suite de la compétition ; il reste donc trois places à distribuer.

Dans le groupe A, l’USM Alger (13 points) et l’OC Safi (12 points) ont décroché leur qualification. Leur confrontation lors de la dernière journée ne changera que l’ordre du classement dans le groupe. San Pedro (3 points) et le Djoliba AC (1 point) sont, eux, définitivement éliminés de toute possibilité de qualification.

Le groupe B voit le Wydad AC (12 points) garantir au minimum une place dans le top 2. La lutte pour l’autre ticket opposera Maniema Union (9 pts) à Azam FC (9 pts). Maniema reçoit Nairobi United, déjà hors course (0 pt) : une victoire domestique enverrait automatiquement l’équipe congolaise en quarts. Azam, qui se déplace chez le Wydad, devra obtenir au minimum le même résultat que Maniema pour garder ses chances ; en cas d’égalité au classement, les critères de départage spécifiques feront la décision.

Derniers rendez-vous et scénarios pour les groupes C et D

Dans le groupe C, le CR Belouizdad (12 pts) et Otôho d’Oyo (9 pts) ont également validé leur billet. Leur affrontement final déterminera lequel des deux terminera en tête. Singida Black Stars et Stellenbosch FC, chacun avec 4 points, sont éliminés et ne peuvent plus rattraper les leaders.

Le groupe D reste le plus indécis : Kaizer Chiefs (10 pts), Zamalek (8 pts) et Al Masry (7 pts) gardent tous une option pour la qualification, tandis que ZESCO United est déjà hors course. La dernière journée propose un choc décisif entre Kaizer Chiefs et Zamalek, alors qu’Al Masry reçoit ZESCO. Pour se qualifier, les Chiefs n’auront besoin que d’un nul ou d’une victoire. Zamalek, pour être certain de son sort sans dépendre d’un autre résultat, doit impérativement s’imposer. Quant à Al Masry, seule une victoire combinée à un résultat favorable dans le duel entre Zamalek et Kaizer pourra lui permettre d’espérer une place en quarts.