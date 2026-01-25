Coupe de la CAF : USM Alger bat Djoliba et se rapproche des quarts

USM Alger a signé une nouvelle victoire nette en Coupe de la Confédération de la CAF ce samedi, s’imposant 2-0 contre le Djoliba AC lors de la troisième journée du groupe A. Cette victoire, obtenue au terme d’un match maîtrisé par les Algérois, leur permet de conserver la tête du groupe avec un bilan parfait de neuf points sur neuf.

Dès l’entame, l’équipe algéroise a montré son intention : organisation visible sur le terrain, supériorité physique et impact dans les duels. À la 13e minute, sur une action bien construite, Ghacha trouve Draoui dont la finition trompe le portier malien Kouassi pour ouvrir le score. Ce but précoce a donné le ton et permis à l’USM Alger de gérer le tempo du match.

Après l’ouverture du score, les Rouge et Noir ont verrouillé les espaces et contrôlé les tentatives adverses. Djoliba AC, en difficulté, a peiné à créer des occasions franches et n’a pas réussi à déstabiliser la charnière défensive algéroise, restée compacte et peu prise à défaut tout au long de la rencontre.

Maîtrise collective et implications pour le classement

En seconde période, l’USM Alger a poursuivi sur le même rythme : gestion de l’avance, vigilance défensive et lucidité dans les transitions. Les Algérois se sont montrés dangereux sur les contres, sans pour autant céder à la précipitation. Les tentatives maliennes pour revenir au score se sont heurtées à une organisation défensive rigoureuse, qui a limité les espaces et neutralisé les rares incursions adverses.

La domination usmiste a fini par se matérialiser par un second but signé Khaldi, qui a scellé le résultat et permis aux visiteurs d’achever la rencontre sereinement. Ce nouveau but confirme la capacité de l’équipe à concrétiser ses temps forts et à transformer une supériorité de jeu en avantage concret au marquoir.

Avec ce succès, l’USM Alger confirme sa trajectoire positive dans la phase de groupes de la compétition et s’affirme comme un candidat sérieux pour la qualification. Le club algérois totalise désormais 9 points sur 9 possibles, résultat de trois victoires consécutives en autant de journées, et conserve la place de leader du groupe A.

À l’inverse, Djoliba AC enchaîne une troisième défaite et demeure sans point après trois rencontres. Cette série négative place le club malien en dernière position du groupe et compromet sérieusement ses chances de qualification pour la phase suivante de la Coupe de la Confédération.

Sur ce match, les éléments clés retenus sont la solidité défensive des Rouge et Noir, leur efficacité sur phases de transition et la capacité à gérer le tempo après l’ouverture du score. Djoliba, quant à lui, devra corriger les lacunes observées si le club souhaite rebondir dans les prochaines rencontres du groupe A.