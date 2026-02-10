Coupe d’Allemagne de football: Vincent Kompany annonce une rotation contre Leipzig

Le Bayern Munich reçoit Leipzig ce mercredi à 19h45 GMT pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. À la veille de la rencontre, l’entraîneur Vincent Kompany s’est présenté devant les médias pour évoquer la composition et l’état d’esprit de son groupe.

Kompany a confirmé qu’il entendait faire tourner son effectif pour ce rendez-vous, tout en précisant que les joueurs qui ne débuteront pas restent en bonne condition physique. Il a insisté sur l’idée de préserver cette dynamique positive jusqu’à la fin de la saison, en adaptant régulièrement les choix de l’équipe.

L’entraîneur a indiqué qu’il espérait disposer de tous ses éléments si rien d’imprévu ne survenait d’ici au coup d’envoi. Manuel Neuer est retenu comme titulaire pour ce match et Jonas Urbig figure sur la feuille de route du club pour obtenir du temps de jeu dans les semaines à venir.

Gestion des gardiens et lecture de la rencontre

Sur la question des gardiens, Kompany a expliqué que leur rotation exige une gestion particulière. Il a évoqué les discussions menées avec Jonas Urbig autour de son évolution et de son plan de progression au sein de l’équipe, soulignant que ses apparitions en match ont déjà été significatives. Les décisions à ce sujet se prennent en concertation avec le staff technique, dont Michael Rechner, et s’inscrivent dans une logique d’accompagnement partagée avec Manuel Neuer.

Quant au duel face à Leipzig, le technicien allemand a rappelé la nécessité d’aborder la rencontre avec sérieux : l’adversaire dispose d’ailiers rapides et d’un trio offensif capable de faire la différence. Jouer à domicile impose d’obtenir la victoire et de montrer le niveau que l’équipe peut atteindre. Kompany a aussi mentionné l’éventualité d’une séance de tirs au but, sans pour autant se focaliser dessus, privilégiant la préparation du match lui‑même.