Coupe CAF : USM Alger 2-0 Djoliba — Khaldi scelle la victoire (84′)

84′ — En Coupe de la CAF, l’USM Alger a creusé l’écart face au Djoliba en inscrivant un deuxième but à la 84e minute : servi par Kamagate, Khaldi a trompé Kouassi, portant le score à 2-0 et réduisant considérablement les chances d’un retour adverse dans les ultimes minutes du match. Après avoir repris le contrôle du jeu, les Usmistes ont concrétisé leur domination par cette réalisation tardive.

La deuxième réalisation est intervenue après une période où l’USM Alger avait progressivement repris l’initiative. Le but inscrit par Khaldi, à la réception d’une passe signée Kamagate, a scellé un avantage plus confortable pour les Algérois et consacre une nouvelle phase du match dominée par les locaux.

Au moment du but, Kouassi, gardien de Djoliba, n’a pas pu empêcher la frappe de Khaldi de trouver le chemin des filets. L’action, fruit d’une combinaison entre les attaquants usmistes, a permis à l’équipe de capitaliser sur sa supériorité et de s’assurer une marge de sécurité avant la fin de la rencontre.

Impact immédiat sur la rencontre

Ce deuxième but change la physionomie du match : il met l’USM Alger à l’abri d’une surprise de dernière minute et oblige le Djoliba à modifier son approche s’il veut espérer réduire l’écart. Dans l’immédiat, la réussite de Khaldi confirme la mainmise des Usmistes sur les derniers instants de la partie.

La passe décisive de Kamagate souligne également le rôle des relais offensifs dans la construction du but. En inscrivant ce 2‑0, l’USM Alger s’offre une avance concrète et une assurance supplémentaire pour gérer la fin de match, tandis que Djoliba devra tenter de réagir dans un délai réduit.

L’action qui a conduit au but s’inscrit dans une séquence où l’équipe algérienne avait repris le jeu à son compte, selon le déroulé rapporté. La réalisation de Khaldi intervient donc comme la concrétisation de cette domination, matérialisant un avantage désormais chiffré à deux buts.

