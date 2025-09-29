Coupe CAF: San Pedro vs Coton FC, USFA vs Djoliba, les affiches du 2è tour préliminaire

Découvrez les affiches du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Les matchs auront lieu du 17 au 26 octobre prochain.

Avec la fin des matchs de la manche retour du premier tour, on connait toutes les équipes qualifiées pour le second tour préliminaire de la Coupe CAF. Tombeur des Libériens de BMW (4-1), Coton FC affrontera San Pedro au second tour. Un dernier obstacle à surmonter par les Béninois pour composter leur ticket pour la phase finale du tournoi continenal. Idem pour les Ghanéens d’Asante Kotoko qui croiseront les crampons avec les géants marocains du Wydad Casablanca.

La manche aller de ce deuxième tour préliminaire aura lieu du 17 au 19 octobre 2025. Les matchs retour se joueront du 24 au 26 octobre. Les équipes victorieuses se qualifieront pour les phase de groupe de cette Coupe CAF.

Les affiches complètes:

• Hafia FC vs CR Belouizdad

• Al Ittihad vs Al Masry

• 15 de Agosto vs Stellenbosch

• Dekedda vs Zamalek

• Académie de FAD vs USM Alger

• San Pedro vs Coton Sport

• Nairobi United vs Étoile du Sahel

• Olympique de Safi vs Stade Tunisien

• ZESCO vs Jwaneng Galaxy

• KMKM vs Azam FC

• Ferroviário de Maputo vs Otoho d’Oyo

• Asante Kotoko vs Wydad Casablanca

• Flambeau du Centre vs Singida Black Stars

• USFA vs Djoliba

Affiche en attente de confirmation :

• AS Simba / Djabel vs Kaizer Chiefs

• Maniema / Pamplemousses vs Royal Leopards