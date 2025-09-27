PAR PAYS
Coupe CAF: Royal Leopards 5-0 Young African, Coton FC 4-1 BMW, tous les résultats du vendredi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le trophée de la Coupe de la confédération de la CAF
Découvrez les résultats des matchs disputés vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la manche retour du premier tour preliminaire de la Coupe CAF.

Les préliminaires de la Coupe CAF se disputaient vendredi avec les rencontres de la manche retour du premier tour. Vainqueur 2-0 à l’aller, Royal Leopards a achevé le boulot à domicile face à Young African avec un score de 5-0 au coup de sifflet final. Mission accomplie également pour Coton FC qui a validé son ticket pour le second tour après son succès mérité face aux Libériens de Black Man Warrior (5-0).

Dans les autres rencontres, Hafia a arraché son billet pour le tour suivant malgré sa défaite 2-3 contre Bhantal. Ceci, grâce à sa victoire 3-0 à l’aller. Tombeurs des Ethiopiens de Wolaitta Dicha (3-1), les Libyens d’Al Ittihad Tripoli disputeront aussi le prochain tour.

Coupe CAF : Résultats de ce vendredi

AS Fanalamanga 1-2 Ferroviário Maputo (Agg: 2-3)

Royal Leopards 5-0 Young African (Agg: 7-0)

KMKM 2-1 Port (Agg: 4-2)

Hafia 2-3 Bhantal (Agg: 5-3)

Al Ittihad 3-1 Wolaitta Dicha (Agg: 3-1)

Coton FC 4-1 Black Man Warrior (Agg: 4-1)


