Coupe CAF: FC San Pedro vs Coton FC, OCS vs Stade Tunisien, le programme de ce samedi

Découvrez les rencontres au programme ce samedi à travers les pelouses africaines, comptant pour la manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF.

La Coupe de la Confédération de la CAF se pouursuit ce weekend avec les rencontres de la phase aller du ceuxième tour préliminaire. Vice-champion du Bénin, Coton FC défie San Pédro en Côte d’Ivoire. Un déplacement périlleux pour les Béninois qui vont devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer quitter le stade Laurent Pokou avec les trois points de la victoire.

Dans les autres rencontres du jour, les Congolais de l’AS Simba accueillent les Sud Africains de Kaizer Chiefs au Stade Mazembe. Maniema Union joue au Stade des Martyrs Royal Leopards FC et le Zamalek affronte au Stade international du Caire, les Somaliens de Dekadaha FC.

Le programme de ce samedi:

13h00 — Zesco United FC (Zambie) vs Jwaneng Galaxy FC (Botswana)

13h15 — KMKM SC (Zanzibar) vs Azam FC (Tanzanie)

14h00 — AS Maniema Union (RDC) vs Royal Leopards FC (Eswatini)

14h00 — AS Simba (RDC) vs Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

14h00 — FC 15 de Agosto (Guinée équatoriale) vs Stellenbosch FC (Afrique du Sud)

15h00 — Dekadaha FC (Somalie) vs Zamalek SC (Égypte)

16h00 — FC San Pedro (Côte d’Ivoire) vs Coton FC (Bénin)

19h00 — OCS (Maroc) vs Stade Tunisien (Tunisie)